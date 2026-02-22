Baumgartner 5° nel bob a 4 a Cortina: Lochner oro bis, Vogt bronzo a sorpresa

L’equipaggio azzurro si ferma a soli 25 centesimi dalla zona medaglie sulla pista di Cortina, chiudendo quinto un bob a 4 olimpico dominato dai tedeschi. Lochner conquista il secondo oro consecutivo, Friedrich è ancora argento. Lo svizzero Vogt soffia il bronzo al tedesco Ammour sul filo dei centesimi.

Sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Centre si chiude l’ultimo atto sportivo di Milano Cortina 2026, e lo fa con un pizzico di amaro per i colori azzurri. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea concludono in quinta piazza il bob a quattro olimpico, distanziati di soli 25 centesimi dal podio: troppo poco per festeggiare, abbastanza per rimpiangere.

Lochner imprendibile, Friedrich ancora sul podio

Al vertice non c’è storia. Johannes Lochner firma una doppietta d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026, aggiungendo questo titolo a quello già conquistato nel bob a due. Il pilota tedesco ferma il cronometro complessivo a 3’37″57, con Francesco Friedrich — nuovamente secondo come nel bob a due — che lo segue a 0″57. Un muro germanico che sembrava invalicabile, ma che ha mostrato una piccola crepa proprio nell’ultima fase di gara.

Vogt si prende il bronzo, Ammour tradisce

La battaglia per il bronzo è stata la vera storia del pomeriggio di Cortina. Adam Ammour aveva aperto uno spiraglio nel dominio tedesco, lasciando intravedere un podio tutto germanico che però non si è materializzato. A infilarsi in quella crepa ci ha pensato lo svizzero Michael Vogt, che con il secondo miglior tempo di frazione nell’ultima run ha scavalcato il rivale di 4 centesimi, chiudendo a 1″07 da Lochner e portando a casa un bronzo tanto inatteso quanto meritato.

Baumgartner e gli azzurri: quinti a un soffio

L’equipaggio italiano ha tenuto vive le speranze di podio fino all’ultimo, interpretando la gara con coraggio e consapevolezza. Alla fine il distacco da Vogt è di appena 1″32 sul totale delle quattro run — 25 centesimi dalla terza piazza — una misura crudele che separa la gloria dalla delusione nel bob. Alle spalle degli azzurri hanno chiuso l’altro elvetico Cedric Follador a +1″46 e il britannico Brad Hall a +1″55.

Il bilancio finale dell’Italia a Milano Cortina 2026

Quello di Baumgartner e compagni è l’ultimo squillo sportivo di sedici giorni memorabili per lo sport azzurro. La Federazione Italiana Sport Invernali ha dominato il medagliere domestico raccogliendo 19 delle 30 medaglie complessive dell’Italia: 6 ori, 4 argenti e 9 bronzi. Un bottino straordinario che consegna questi Giochi alla storia dello sport italiano.

