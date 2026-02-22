Posillipo primo nel girone di Conference Cup: Matarò battuto 12-10. Rivivi le emozioni su Sportface TV

I rossoverdi di Pino Porzio chiudono la seconda fase di qualificazione a punteggio pieno — quattro vittorie su quattro — superando gli spagnoli del Matarò in una gara trasmessa, come tutta la competizione, su Sportface TV. Cinque reti di Renzuto Iodice e una prestazione sontuosa di Luca Izzo, autore di due rigori parati, trascinano il Posillipo ai quarti di finale.

Rimonta di carattere dopo un avvio difficile

La partita non è stata semplice. Il Matarò ha preso subito in mano le redini del gioco, chiudendo il primo parziale in vantaggio per 3-1 e mettendo in difficoltà i padroni di casa. Ma è proprio nei momenti di difficoltà che si vede la squadra, e il Posillipo ha risposto da grande formazione, ribaltando il risultato già entro la fine del primo tempo con un parziale di 4-1 nel secondo quarto che ha portato i rossoverdi sul 5-4 all’intervallo lungo.

Nel terzo tempo il Posillipo ha allungato fino al 9-7, prima di subire la reazione degli spagnoli nell’ultima frazione. Il Matarò si è riportato a un solo gol di distanza sul 10-9, ma la squadra di Porzio ha tenuto i nervi saldi, chiudendo sul 12-10 grazie alle reti di Radovic e Renzuto e alle parate decisive di Luca Izzo.

I protagonisti: Renzuto Iodice e il muro Izzo

Il mattatore della giornata è Renzuto Iodice, autore di cinque reti. Ma il vero trascinatore è stato il portiere Luca Izzo, protagonista di una prestazione sontuosa: due rigori parati e interventi decisivi nei momenti più delicati della gara, quando il Matarò sembrava poter riaprire completamente i giochi. Tre reti anche per Radovic, di cui due su rigore.

La classifica finale del girone

Il Posillipo chiude al comando con 12 punti su 12 disponibili. Alle spalle dei rossoverdi il Matarò si ferma a 9 punti, poi la Stella Rossa a 5, il Setè Natation a 4 e la Dinamo Tbilisi ultima a 0.

Ai quarti ci sarà da combattere

Il Posillipo sarà testa di serie nel prossimo girone, quello valevole per i quarti di finale, in programma dal 20 al 22 marzo in sede ancora da definire. Le altre squadre qualificate sono la De Akker Bologna, le greche Apollon Smirne e Panionios, gli ungheresi dell’Honved, i croati del Mornar Spalato e le spagnole Tenerife e Matarò.

Porzio non nasconde la soddisfazione ma mantiene i piedi per terra: “È stata una partita vera, loro sono una bella squadra. Siamo partiti male, poi si è visto il vero Posillipo. Abbiamo reagito imponendo quella che deve essere la nostra mentalità. Questa squadra è rimasta imbattuta in Europa in sette partite: sarà difficile vincere la Coppa, ci sono squadre molto attrezzate, ma noi non abbiamo niente da perdere e vogliamo provarci.”

Prima dei quarti, però, testa al campionato: mercoledì 25 febbraio alle 21 alla Scandone arriva la Rari Nantes Salerno nel recupero della sedicesima giornata di Serie A1.