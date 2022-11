Il calendario completo della nuova stagione Atp, in riferimento all’annata 2022. Dopo le grandi emozioni del 2021, gli azzurri tenteranno di mettersi in mostra anche nel corso della stagione seguente, con obiettivi sempre più ambiziosi. Matteo Berrettini e Jannik Sinner particolarmente in evidenza, ma attenzione a sottovalutare Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e molteplici altri italiani ad alti livelli. Novak Djokovic, anche nel 2022, proverà ad accaparrarsi ogni Slam a disposizione, dopo un sensazionale tre su quattro nel 2021. Grande attesa per il ritorno di Rafael Nadal, in ottica Roland Garros, così come Roger Federer, probabilmente presente durante la seconda metà della stagione. Si partirà con il consueto swing australiano, con ciliegina della torta rappresentata dagli Australian Open. Oltre gli Slam sotto indicati, rilevante la presenza degli Internazionali BNL d’Italia, Masters 1000 romano di scena tra l’8 e il 15 maggio. Di seguito tutte le informazioni utili.

CALENDARIO ATP 2022

INIZIO DI STAGIONE

1-9 gennaio —> Atp Cup

3-9 gennaio —> Atp 250 Adelaide 1 (ENTRY LIST)

4-9 gennaio —> Atp 250 Melbourne (ENTRY LIST)

10-15 gennaio —> Atp 250 Sydney (ENTRY LIST)

10-15 gennaio —> Atp Adelaide 2 (ENTRY LIST)

17-30 gennaio —> Australian Open (ENTRY LIST)

31 gennaio-6 febbraio —> Atp 250 Montpellier (ENTRY LIST)

31 gennaio-6 febbraio —> Atp 250 Cordoba (ENTRY LIST)

31 gennaio-6 febbraio —> Atp 250 Pune (ENTRY LIST)

7-13 febbraio —> Atp 500 Rotterdam (ENTRY LIST)

7-13 febbraio —> Atp 250 Dallas (ENTRY LIST)

7-13 febbraio —> Atp 250 Buenos Aires (ENTRY LIST)

14-20 febbraio —> Atp 500 Rio de Janeiro (ENTRY LIST)

14-20 febbraio —> Atp 250 Delray Beach (ENTRY LIST)

14-20 febbraio —> Atp 250 Marsiglia (ENTRY LIST)

14-20 febbraio —> Atp 250 Doha (ENTRY LIST)

21-26 febbraio —> Atp 500 Dubai (ENTRY LIST)

21-26 febbraio —> Atp 500 Acapulco (ENTRY LIST)

21-27 febbraio —> Atp 250 Santiago de Cile (ENTRY LIST)

10-20 marzo —> Masters 1000 Indian Wells (ENTRY LIST)

23 marzo-3 aprile —> Masters 1000 Miami (ENTRY LIST)

STAGIONE TERRA ROSSA

4-10 aprile —> Atp 250 Houston (ENTRY LIST)

4-10 aprile —> Atp 250 Marrakech (ENTRY LIST)

10-17 aprile —> Masters 1000 Montecarlo (ENTRY LIST)

18-24 aprile —> Atp 500 Barcellona (ENTRY LIST)

18-24 aprile —> Atp 250 Belgrado (ENTRY LIST)

25 aprile-1 maggio —> Atp 250 Estoril (ENTRY LIST)

25 aprile-1 maggio —> Atp 250 Monaco di Baviera (ENTRY LIST)

1-8 maggio —> Masters 1000 Madrid (ENTRY LIST)

8-15 maggio —> Masters 1000 Roma (Internazionali BNL d’Italia) (ENTRY LIST)

15-21 maggio —> Atp 250 Ginevra (ENTRY LIST)

15-21 maggio —> Atp 250 Lione (ENTRY LIST)

22 maggio-5 giugno —> Roland Garros (ENTRY LIST)

STAGIONE ERBA

6-12 giugno —> Atp 250 ‘s-Hertogenbosch (ENTRY LIST)

6-12 giugno —> Atp 250 Stoccarda (ENTRY LIST)

13-19 giugno —> Atp 500 Halle (ENTRY LIST)

13-19 giugno —> Atp 500 Queen’s (ENTRY LIST)

19-25 giugno —> Atp 250 Maiorca (ENTRY LIST)

20-25 giugno —> Atp 250 Eastbourne (ENTRY LIST)

27 giugno-10 luglio —> Wimbledon (ENTRY LIST)

11-17 luglio —> Atp 250 Newport (ENTRY LIST)

RITORNO SULLA TERRA

11-17 luglio —> Atp 250 Bastad (ENTRY LIST)

18-24 luglio —> Atp 500 Amburgo (ENTRY LIST)

18-24 luglio —> Atp 250 Gstaad (ENTRY LIST)

25-30 luglio —> Atp 250 Kitzbuhel (ENTRY LIST)

25-31 luglio —> Atp 250 Umago (ENTRY LIST)

FINALE DI STAGIONE SUL CEMENTO

25-31 luglio —> Atp 250 Atlanta (ENTRY LIST)

1-6 agosto —> Atp 250 Los Cabos (ENTRY LIST)

1-7 agosto —> Atp 500 Washington (ENTRY LIST)

8-14 agosto —> Masters 1000 Montreal (ENTRY LIST)

14-21 agosto —> Masters 1000 Cincinnati (ENTRY LIST)

22-27 agosto —> Atp 250 Winston-Salem (ENTRY LIST)

29 agosto-11 settembre —> Us Open (ENTRY LIST)

19-25 settembre —> Atp 250 Metz (ENTRY LIST)

19-25 settembre —> Atp 250 San Diego (ENTRY LIST)

23-25 settembre —> Laver Cup

26 settembre-2 ottobre —> Atp 250 Seul (ENTRY LIST)

26 settembre-2 ottobre —> Atp 250 Sofia (ENTRY LIST)

26 settembre-2 ottobre —> Atp 250 Tel Aviv (ENTRY LIST)

3-9 ottobre —> Atp 500 Astana (ENTRY LIST)

3-9 ottobre —> Atp 500 Tokyo (ENTRY LIST)

10-16 ottobre —> Atp 250 Firenze (ENTRY LIST)

10-16 ottobre —> Atp 250 Gijon (ENTRY LIST)

17-23 ottobre —> Atp 250 Anversa (ENTRY LIST)

17-23 ottobre —> Atp 250 Napoli (ENTRY LIST)

17-23 ottobre —> Atp 250 Stoccolma (ENTRY LIST)

24-30 ottobre —> Atp 500 Vienna (ENTRY LIST)

24-30 ottobre —> Atp 500 Basilea (ENTRY LIST)

31 ottobre-6 novembre —> Masters 1000 Parigi-Bercy (ENTRY LIST)

8-12 novembre —> Next Gen Atp Finals (I PARTECIPANTI)

13-20 novembre —> Atp Finals (I PARTECIPANTI)

22-27 novembre —> Davis Cup Finals (LE PARTECIPANTI)