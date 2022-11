Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo della Finals di Malaga di Coppa Davis 2022. Siamo giunti alle fasi finali di questa stagione tennistica e in Spagna si assegna la prestigiosa ‘insalatiera’, lo scorso anno vinta dalla Russia. Per i ben motivi Medvedev e compagni quest’anno non avranno la possibilità di difendere il titolo, ma le otto squadre che hanno ottenuto l’accesso a quest’ultima fase sono pronte a darsi battaglia. Quattro sfide, da martedì 22 a giovedì 24, comporranno i quarti di finale. L’Italia anche quest’anno è presente, e purtroppo si presenta rimaneggiata a causa dei problemi fisici di Jannik Sinner e delle condizioni non ottimali di Matteo Berrettini.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

ITALIA-USA IN TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS 2022

QUARTI DI FINALE

Martedì 22 novembre, ore 16:00 – Australia vs Olanda

Mercoledì 23 novembre, ore 16:00 – Croazia vs Spagna

Giovedì 24 novembre, ore 10:00 – Italia vs Usa

Giovedì 24 novembre, ore 16:00 – Germania vs Canada

Tutta i quarti di finale potranno essere seguiti su diverse emittenti televisive. La tv pubblica garantirà la diretta in chiaro di tutte le sfide tramite il canale Rai Sport+ (58 del digitale terrestre). Copertura integrale dell’evento anche su Sky Sport. In streaming ogni incontro potrà essere visibile gratuitamente tramite la piattaforma Rai Play. Ma sarà possibile seguire il tutto anche su Now Tv (previo abbonamento), Sky Go (se abbonati Sky) e SuperTennix (gratis se abbonati FIT). In alternativa, Sportface.it come sempre garantirà ai suoi lettori dirette testuali delle sfide, news, approfondimenti e highlights.