Il calendario completo della nuova stagione Wta, per quanto concerne l’annata 2022. Di seguito tutte le informazioni utili. Camila Giorgi proverà a confermarsi ad alti livelli, dopo il trionfo a Montreal del 2021; la marchigiana ha dimostrato di non aver limiti, se in forma e concentrata, considerando la sua velocità di palla fuori dal comune e il suo innegabile talento. Particolare attesa anche per le prestazioni di Jasmine Paolini, reduce dalla miglior stagione in carriera e con il Wta 250 di Portoroz in bacheca.

Per quanto concerne il resto del movimento italiano, speranza per i progressi di Lucia Bronzetti e l’indole da lottatrice di Martina Trevisan, quest’ultima insidiosa sulla terra rossa; inoltre, gli appassionati italiani attendono il ritorno di Elisabetta Cocciaretto, ottima promessa. Ashleigh Barty tenterà di far gioire i propri tifosi in Australia, a inizio stagione, per poi esprimersi al meglio nell’arco dell’intera annata (infortuni permettendo). Interesse peculiare per comprendere, inoltre, se Naomi Osaka saprà tornare ai propri livelli e se Aryna Sabalenka riuscirà a conquistare un torneo Slam. Di seguito tutte le informazioni utili sui tornei.

CALENDARIO WTA 2022

INIZIO DI STAGIONE

3-9 gennaio —> Wta 500 Adelaide (CLICCA PER ENTRY LIST)

4-9 gennaio —> Wta 250 Melbourne 1 (CLICCA PER ENTRY LIST)

4-9 gennaio —> Wta 250 Melbourne 2 (CLICCA PER ENTRY LIST)

10-15 gennaio —> Wta 500 Sydney (CLICCA PER ENTRY LIST)

10-15 gennaio —> Wta 250 Adelaide 2 (CLICCA PER ENTRY LIST)

17-30 gennaio —> Australian Open (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

7-13 febbraio —> Wta 500 San Pietroburgo (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

14-19 febbraio —> Wta 1000 Dubai (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

20-26 febbraio —> Wta 500 Doha (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

21-26 febbraio —> Wta 250 Guadalajara (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

28 febbraio-6 marzo —> Wta 250 Lione (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

28 febbraio-6 marzo —> Wta 250 Monterrey (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

9-20 marzo —> Wta 1000 Indian Wells (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

22 marzo-2 aprile —> Wta 1000 Miami (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

STAGIONE TERRA ROSSA

4-10 aprile —> Wta 500 Charleston (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

4-10 aprile —> Wta 250 Bogotà (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

18-24 aprile —> Wta 500 Stoccarda (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

18-24 aprile —> Wta 250 Istanbul (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

1-8 maggio —> Wta 1000 Madrid (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

8-15 maggio —> Wta 1000 Roma (Internazionali BNL d’Italia) (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

15-21 maggio —> Wta 250 Rabat (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

15-21 maggio —> Wta 250 Strasburgo (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

22 maggio-5 giugno —> Roland Garros (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

STAGIONE ERBA

6-12 giugno —> Wta 250 ‘s-Hertogenbosch (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

6-12 giugno —> Wta 250 Nottingham (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

13-19 giugno —> Wta 500 Berlino (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

13-19 giugno —> Wta 250 Birmingham (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

19-25 giugno —> Wta 500 Eastbourne (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

19-25 giugno —> Wta 250 Bad Homburg (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

27 giugno-10 luglio —> Wimbledon (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

RITORNO SULLA TERRA

11-17 luglio —> Wta 250 Losanna (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

11-17 luglio —> Wta 250 Budapest (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

18-24 luglio —> Wta 250 Amburgo (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

18-24 luglio —> Wta 250 Palermo (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

25-31 luglio —> Wta 250 Varsavia (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

FINALE DI STAGIONE SUL CEMENTO

25-31 luglio —> Wta 250 Praga (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

1-7 agosto —> Wta 500 San José (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

1-7 agosto —> Wta 250 Washington (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

8-14 agosto —> Wta 1000 Toronto (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

14-21 agosto —> Wta 1000 Cincinnati (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

21-27 agosto —> Wta 250 Cleveland (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

21-27 agosto —> Wta 250 Granby (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

29 agosto-11 settembre —> US Open (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

12-18 settembre —> Wta 250 Chennai (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

12-18 settembre —> Wta 250 Portorose (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

19-26 settembre —> Wta 500 Tokyo (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

19-26 settembre —> Wta 250 Seul (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

26 settembre-2 ottobre —> Wta 250 Parma (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

26 settembre-2 ottobre —> Wta 250 Tallinn (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

3-9 ottobre —> Wta 500 Ostrava (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

3-9 ottobre —> Wta 250 Monastir (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

10-16 ottobre —> Wta 500 San Diego (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

10-16 ottobre —> Wta 250 Cluj (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

17-23 ottobre —> Wta 1000 Guadalajara (CLICCA QUI PER ENTRY LIST)

31 ottobre-7 novembre —> Wta Finals Fort Worth (CLICCA QUI PER LE PARTECIPANTI)

8-13 novembre —> Billie Jean King Cup Finals (CLICCA QUI PER I RISULTATI)