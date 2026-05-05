Internazionali d’Italia, Bronzetti saluta subito: Kessler passa al terzo set

La riminese cede in 2 ore e 36 minuti contro l’americana: pesano le difficoltà al servizio. In campo Trevisan e Ruggeri

Bronzetti eliminata al debutto

Si ferma al primo turno il cammino di Lucia Bronzetti agli Internazionali BNL d’Italia.

L’azzurra, entrata in tabellone grazie a una wild card, è stata battuta dalla statunitense McCartney Kessler (numero 50 del ranking Wta) con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 dopo 2 ore e 36 minuti di gioco.

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Decisivo il servizio

Il match è stato condizionato dalle difficoltà al servizio della riminese, che ha perso la battuta in otto occasioni.

Bronzetti ha raccolto il 57% dei punti con la prima e appena il 35% con la seconda, numeri che hanno pesato nell’economia dell’incontro nonostante le diverse opportunità create.

Reazione nel secondo set, poi il crollo finale

Dopo aver ceduto il primo parziale, l’azzurra ha reagito con carattere nel secondo, riuscendo a strappare il servizio all’avversaria per quattro volte consecutive e portando il match al terzo set.

Nel parziale decisivo, però, è stato fatale il break subito nel decimo gioco, che ha consegnato la vittoria a Kessler.

Un momento complicato

Per Bronzetti, oggi numero 173 del mondo, si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite disputate.

Un dato che conferma un momento non semplice, anche alla luce del ritorno in campo nel circuito maggiore dopo l’ultima apparizione al Wta 250 di Cluj lo scorso febbraio.

Le altre azzurre in campo

Prosegue intanto il programma al Foro Italico, con Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri impegnate rispettivamente contro l’australiana Gibson e la turca Sonmez.

Le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.