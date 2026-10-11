Tennis, Bolelli e Vavassori si separano: nel 2027 non giocheranno più insieme

La coppia azzurra chiuderà il proprio percorso dopo Vienna, Parigi e le ATP Finals di Torino. Insieme ha conquistato due Masters 1000 e raggiunto tre finali Slam. Vavassori giocherà con Marcelo Arevalo.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non giocheranno più insieme nel 2027. La coppia azzurra ha annunciato la decisione dopo l’eliminazione all’esordio nel torneo di Shanghai contro Krajicek e Mektic.

Il loro percorso comune, però, non è ancora terminato. Bolelli e Vavassori continueranno a fare coppia nei prossimi appuntamenti di Vienna e Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino.

Due Masters 1000 e tre finali Slam insieme

Il bilancio della loro esperienza insieme resta di grande livello: la coppia italiana ha conquistato due titoli Masters 1000 e raggiunto tre finali nei tornei del Grande Slam.

Dopo gli ultimi impegni del 2026, i due proseguiranno dunque le rispettive carriere con nuovi compagni.

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Vavassori farà coppia con Arevalo

Per Andrea Vavassori è già definito il nuovo progetto: nel 2027 giocherà insieme al salvadoregno Marcelo Arevalo, ex numero uno del mondo nella specialità e vincitore di due titoli Slam.

Le ATP Finals di Torino, trasmesse in diretta su Mediaset, rappresenteranno quindi uno degli ultimi appuntamenti della coppia Bolelli-Vavassori prima della separazione.