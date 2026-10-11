Superbike, Bulega nella storia: vince la Superpole Race a Estoril e firma il record di 28 successi

Il già campione del mondo supera il primato di 27 vittorie stagionali stabilito da Bautista nel 2023. Ducati padrona con Lecuona secondo e Surra terzo, protagonista del sorpasso decisivo su Oliveira all’ultimo giro.

Nicolò Bulega continua a riscrivere la storia della Superbike. Già campione del mondo 2026, il pilota dell’Aruba.it Racing – Ducati ha conquistato anche la Superpole Race di Estoril, portando a 28 il numero di vittorie ottenute in questa stagione: nessuno era mai riuscito a fare altrettanto in un singolo campionato WorldSBK.

Bulega supera così il precedente primato di 27 successi firmato da Alvaro Bautista nel 2023 e completa un’altra gara da protagonista nel penultimo round del Mondiale.

Bulega passa Lecuona e vola verso il record

Come già accaduto in Gara-1, allo spegnimento dei semafori Bulega ha perso momentaneamente la prima posizione a favore del compagno di squadra Iker Lecuona, più efficace nello scatto iniziale.

La situazione è cambiata all’inizio del terzo giro, quando lo spagnolo è andato lungo alla staccata di curva 1. Bulega ne ha approfittato per prendere il comando e da quel momento ha controllato la gara fino alla bandiera a scacchi.

Il campione del mondo ha chiuso con 734 millesimi di vantaggio su Lecuona, firmando anche il nuovo record della pista in gara con il tempo di 1’34″525.

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Surra completa la tripletta Ducati

Alle spalle dei due piloti ufficiali Ducati, la lotta per il terzo posto si è risolta soltanto nell’ultimo giro. Alberto Surra, con la Ducati del Motocorsa Racing, ha raggiunto e superato Miguel Oliveira alla curva 3, conquistando così il suo terzo podio nelle ultime quattro gare.

Il risultato ha completato la tripletta Ducati a Estoril. Oliveira, beniamino del pubblico portoghese, ha dovuto accontentarsi della quarta posizione davanti ad Alvaro Bautista e ad Axel Bassani.

Montella penalizzato, Locatelli ritirato

Settima posizione per Xavi Vierge, seguito da Jake Dixon e Lorenzo Baldassarri. Più indietro gli altri italiani.

Yari Montella ha chiuso tredicesimo dopo essere stato coinvolto in un contatto nelle battute iniziali con Alex Lowes ed essere stato successivamente sanzionato con un Long Lap Penalty. Quattordicesimo Stefano Manzi, sedicesimo Danilo Petrucci e diciannovesimo Mattia Rato.

Andrea Locatelli non ha invece completato la gara a causa di un ritiro.

Superbike Estoril, la top 10 della Superpole Race

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.734

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +6.465

4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +6.606

5. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +8.152

6. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +10.035

7. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +11.642

8. Jake Dixon (Honda HRC) +12.120

9. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +12.960

10. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

Giro veloce: Nicolò Bulega, 1’34″525, nuovo record in gara.

Bulega sempre più leader

Quando manca ancora Gara-2, Bulega guida la classifica mondiale con 639 punti. Alle sue spalle Lecuona è secondo con 498, mentre Montella occupa la terza posizione a quota 277.

Nel pomeriggio, alle 16.30, è in programma Gara-2 a Estoril, con Bulega ancora a caccia di un altro successo nel suo straordinario 2026.