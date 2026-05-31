Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori volano ai quarti di finale del doppio

Prestazione convincente della coppia azzurra a Parigi. Simone Bolelli e Andrea Vavassori superano in due set Paul e Willis e conquistano l’accesso ai quarti di finale dello Slam francese.

Prosegue il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Gli azzurri, accreditati della quinta testa di serie del tabellone, hanno staccato il pass per i quarti di finale grazie a una vittoria netta negli ottavi contro la coppia formata da Paul e Willis.

Sul rosso di Parigi, il tandem italiano si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 al termine di un match controllato dall’inizio alla fine e chiuso in un’ora e 16 minuti di gioco.

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Successo in due set per gli azzurri

Bolelli e Vavassori hanno gestito con autorità i momenti chiave dell’incontro, riuscendo a indirizzare il primo set sul 6-4 prima di aumentare ulteriormente il ritmo nella seconda frazione.

Il 6-3 conclusivo ha certificato la superiorità della coppia italiana, che continua così la propria corsa nello Slam parigino.

Obiettivo semifinale

Grazie a questo successo, gli azzurri approdano tra le migliori otto coppie del torneo e si giocheranno un posto in semifinale contro Nouza e Oberleitner.

La coppia avversaria ha raggiunto i quarti di finale dopo aver eliminato Pavlasek e Rikl al termine di una sfida combattuta conclusa al terzo set.

Bolelli e Vavassori avanti a Parigi

La qualificazione ai quarti conferma il valore della coppia italiana, tra le più competitive del circuito internazionale di doppio.

Ora l’obiettivo è continuare il percorso al Roland Garros e provare a spingersi fino alle fasi decisive del torneo.