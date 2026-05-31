Evans domina il Rally del Giappone: Toyota cala il poker e allunga nel Mondiale WRC

Il gallese conquista la seconda vittoria stagionale e il 50° podio in carriera. Sul podio anche Ogier e Pajari, mentre Toyota monopolizza le prime quattro posizioni davanti al pubblico di casa.

Elfyn Evans si conferma protagonista del Mondiale Rally 2026 conquistando il Rally del Giappone, settimo appuntamento stagionale del WRC. Il pilota gallese della Toyota GR Yaris ha preso il comando della gara già nelle prime fasi e non ha più lasciato la leadership fino alla conclusione delle 20 prove speciali disputate sulle strade asfaltate delle prefetture di Aichi e Gifu.

Alle spalle di Evans ha chiuso il compagno di squadra Sébastien Ogier, vincitore dell’edizione precedente, staccato di 12,8 secondi. Terza posizione per Sami Pajari, anch’egli al volante di una Toyota, che ha accusato un ritardo di 51,4 secondi dal leader.

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Toyota domina davanti al pubblico di casa

La casa giapponese ha vissuto un fine settimana perfetto, monopolizzando le prime quattro posizioni della classifica finale. Ai piedi del podio si è infatti piazzato Takamoto Katsuta, autore di una prova solida davanti ai tifosi nipponici.

Per Evans si tratta del secondo successo stagionale, un risultato che gli permette di consolidare la leadership del campionato e di raggiungere anche un importante traguardo personale: il cinquantesimo podio della sua carriera nel Mondiale Rally.

Evans allunga nella classifica iridata

Grazie alla vittoria ottenuta in Giappone, Evans sale a quota 151 punti nella classifica piloti, portando a 20 lunghezze il vantaggio sul diretto inseguitore Katsuta dopo sette gare disputate sulle quattordici previste dal calendario.

Prossima tappa: l’Acropolis Rally

Il Mondiale WRC tornerà in azione dal 25 al 28 giugno con uno degli appuntamenti più iconici della stagione: l’EKO Acropolis Rally Greece. La gara greca, con base a Loutraki, inaugurerà una lunga fase del campionato dedicata alle prove su sterrato, tradizionalmente decisive nella corsa al titolo mondiale.