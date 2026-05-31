Francesco Fortunato trionfa a Madrid: terza vittoria internazionale consecutiva nel 2026

L’azzurro delle Fiamme Gialle conquista la 10 chilometri di marcia nella capitale spagnola in 39:16, centrando il secondo successo in carriera nell’evento. Settimo Massimo Stano, mentre tra le donne si impone la messicana Alegna Gonzalez.

Francesco Fortunato continua a dominare la stagione internazionale della marcia. L’azzurro delle Fiamme Gialle ha conquistato la 10 chilometri di Madrid con il tempo di 39:16, ottenendo il terzo successo su altrettante gare internazionali disputate nel 2026.

Per il pugliese si tratta inoltre della seconda affermazione in carriera nella manifestazione spagnola, dopo quella ottenuta nel 2023.

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Fortunato imbattibile nel 2026

Sul circuito ricavato lungo la Gran Via, nel centro della capitale spagnola, Fortunato ha costruito il proprio successo negli ultimi chilometri di gara. L’azzurro ha cambiato passo a circa due chilometri dall’arrivo, riuscendo a staccare gli avversari e a presentarsi da solo sul traguardo.

La sua stagione internazionale resta fin qui perfetta. Prima del successo di Madrid erano arrivati l’oro individuale nella mezza maratona ai Mondiali a squadre di Brasilia e il record europeo sulla stessa distanza a Podebrady con il tempo di 1h23:00.

Alle spalle McGrath e Bonfim

A completare il podio sono stati lo spagnolo Paul McGrath, bronzo mondiale, secondo in 39:24, e il brasiliano Caio Bonfim, campione del mondo e argento olimpico, terzo con 39:32.

Per Bonfim si tratta della terza sconfitta consecutiva contro Fortunato nell’arco delle ultime settimane.

Al termine della gara l’azzurro ha commentato così la propria prestazione:

“È stata dura in una giornata calda e di fronte a molti dei migliori al mondo. Ho vinto di nuovo in questa stagione, è il mio momento. L’obiettivo dell’anno è ad agosto, con la mezza agli Europei di Birmingham, e spero di continuare questa onda positiva”.

Stano settimo, bene anche gli altri azzurri

Nella prova maschile ha chiuso al settimo posto Massimo Stano (Fiamme Oro) con il tempo di 40:05, impegnato in un test sulla distanza breve nel percorso di avvicinamento alla maratona degli Europei.

Davanti a lui si sono classificati anche i giapponesi Keisuke Hara (39:33) e Kento Yoshikawa (39:46), oltre al tedesco Karl Junghanns (39:59). Ottavo posto per lo spagnolo Diego Garcia (40:12), organizzatore dell’evento, mentre Aldo Andrei (Fiamme Oro) ha concluso in 24ª posizione con 42:26.

Tra le donne vince Alegna Gonzalez

Nella gara femminile il successo è andato alla messicana Alegna Gonzalez, vicecampionessa mondiale, che ha tagliato il traguardo in 44:03.

Seconda posizione per la peruviana Evelyn Inga in 44:16, mentre la spagnola Aldara Meilan ha completato il podio con 44:46.

Tra le italiane sesto posto per Giulia Gabriele (Fiamme Gialle) in 45:44 e nona posizione per Giada Traina (Atletica Firenze Marathon) con il tempo di 46:55.