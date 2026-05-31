Campionati Europei Assoluti “Antony 2026”, i 25 azzurri convocati per la kermesse continentale in programma in Francia dal 16 al 21 giugno

È stata ufficializzata dal Consiglio federale, riunitosi ieri durante i Campionati Italiani Frecciarossa in corso a Roma, la delegazione azzurra per gli Europei Assoluti 2026 in programma ad Antony, in Francia, dal 16 al 21 giugno. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 25 atleti azzurri che prenderanno parte alle 12 gare continentali (sei individuali nei primi tre giorni e altrettante a squadre nella seconda metà della kermesse).
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I fiorettisti prescelti sono Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini (riserva Giulio Lombardi), mentre il quartetto delle fiorettiste sarà composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto (con Alice Volpi indicata come riserva).
Nella sciabola l’Italia sarà rappresentata da Cosimo Bertini, Luca Curatoli, Matteo Neri e Pietro Torre nelle prove maschili (riserva Michele Gallo) e da Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale nelle competizioni femminili (Vittoria Mocci è la riserva).
Infine, nella spada, risponderanno alla convocazione Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli per le gare maschili (riserva Gianpaolo Buzzacchino), mentre al femminile saranno cinque le atlete presenti in terra francese. Tra le spadiste, infatti, sosterranno il doppio impegno Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, mentre per il quarto posto sarà “staffetta” con Sara Kowalczyk in pedana soltanto nell’individuale, lasciando poi il posto a Gaia Caforio per la prova a squadre.
Ad Antony, dove al fianco del Presidente federale Luigi Mazzone sarà Capo delegazione Francesco Montini, Vicepresidente della FIS, l’Italia arriva con tante ambizioni, dopo un’ottima stagione di Coppa del Mondo, e a un anno di distanza dall’ultimo Europeo disputato in casa, a Genova, dove gli azzurri conquistarono 10 medaglie.
Campionati Europei Assoluti 2026 | Antony (Francia), 16-21 giugno
IL PROGRAMMA
16 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)
Spada maschile individuale
Sciabola femminile individuale
17 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)
Fioretto femminile individuale
Sciabola maschile individuale
18 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)
Spada femminile individuale
Fioretto maschile individuale
19 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)
Spada maschile a squadre
Sciabola femminile a squadre
20 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)
Fioretto femminile a squadre
Sciabola maschile a squadre
21 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)
Spada femminile a squadre
Fioretto maschile a squadre
GLI ATLETI AZZURRI CONVOCATI
Fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini
Riserva in Italia: Giulio Lombardi
Fioretto femminile: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto
Riserva in Italia: Alice Volpi
Sciabola maschile: Cosimo Bertini, Luca Curatoli, Matteo Neri, Pietro Torre
Riserva in Italia: Michele Gallo
Sciabola femminile: Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale
Riserva in Italia: Vittoria Mocci
Spada maschile: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli
Riserva in Italia: Gianpaolo Buzzacchino
Spada femminile: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk (solo individuale), Gaia Caforio (solo squadra)
LA DELEGAZIONE
Presidente federale: Luigi Mazzone
Capo Delegazione: Francesco Montini
Segretario Generale: Marco Cannella
Tecnici Fioretto: CT Simone Vanni, Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci
Tecnici Sciabola: CT (femminile) Andrea Aquili, CT (maschile) Andrea Terenzio, Leonardo Caserta, Alberto Pellegrini, Luigi Martilotti (match analyst)
Tecnici Spada: CT (femminile) Dario Chiadò, CT (maschile) Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota
Medico: David Luzon
Fisioterapisti: Marco Sciunnacche, Matteo Scodro, Marco Taurino
Armieri: Gianluca Farinelli, Domenico Valerio Damiano
Responsabile logistica: Adriano Bernardini