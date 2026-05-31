Campionati Europei Assoluti “Antony 2026”, i 25 azzurri convocati per la kermesse continentale in programma in Francia dal 16 al 21 giugno

È stata ufficializzata dal Consiglio federale, riunitosi ieri durante i Campionati Italiani Frecciarossa in corso a Roma, la delegazione azzurra per gli Europei Assoluti 2026 in programma ad Antony, in Francia, dal 16 al 21 giugno. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 25 atleti azzurri che prenderanno parte alle 12 gare continentali (sei individuali nei primi tre giorni e altrettante a squadre nella seconda metà della kermesse).

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I fiorettisti prescelti sono Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini (riserva Giulio Lombardi), mentre il quartetto delle fiorettiste sarà composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto (con Alice Volpi indicata come riserva).

Nella sciabola l’Italia sarà rappresentata da Cosimo Bertini, Luca Curatoli, Matteo Neri e Pietro Torre nelle prove maschili (riserva Michele Gallo) e da Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale nelle competizioni femminili (Vittoria Mocci è la riserva).

Infine, nella spada, risponderanno alla convocazione Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli per le gare maschili (riserva Gianpaolo Buzzacchino), mentre al femminile saranno cinque le atlete presenti in terra francese. Tra le spadiste, infatti, sosterranno il doppio impegno Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, mentre per il quarto posto sarà “staffetta” con Sara Kowalczyk in pedana soltanto nell’individuale, lasciando poi il posto a Gaia Caforio per la prova a squadre.

Ad Antony, dove al fianco del Presidente federale Luigi Mazzone sarà Capo delegazione Francesco Montini, Vicepresidente della FIS, l’Italia arriva con tante ambizioni, dopo un’ottima stagione di Coppa del Mondo, e a un anno di distanza dall’ultimo Europeo disputato in casa, a Genova, dove gli azzurri conquistarono 10 medaglie.

Campionati Europei Assoluti 2026 | Antony (Francia), 16-21 giugno

IL PROGRAMMA

16 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)

Spada maschile individuale

Sciabola femminile individuale

17 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)

Fioretto femminile individuale

Sciabola maschile individuale

18 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)

Spada femminile individuale

Fioretto maschile individuale

19 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)

Spada maschile a squadre

Sciabola femminile a squadre

20 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)

Fioretto femminile a squadre

Sciabola maschile a squadre

21 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)

Spada femminile a squadre

Fioretto maschile a squadre

GLI ATLETI AZZURRI CONVOCATI

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

Riserva in Italia: Giulio Lombardi

Fioretto femminile: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto

Riserva in Italia: Alice Volpi

Sciabola maschile: Cosimo Bertini, Luca Curatoli, Matteo Neri, Pietro Torre

Riserva in Italia: Michele Gallo

Sciabola femminile: Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale

Riserva in Italia: Vittoria Mocci

Spada maschile: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli

Riserva in Italia: Gianpaolo Buzzacchino

Spada femminile: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk (solo individuale), Gaia Caforio (solo squadra)

LA DELEGAZIONE

Presidente federale: Luigi Mazzone

Capo Delegazione: Francesco Montini

Segretario Generale: Marco Cannella

Tecnici Fioretto: CT Simone Vanni, Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci

Tecnici Sciabola: CT (femminile) Andrea Aquili, CT (maschile) Andrea Terenzio, Leonardo Caserta, Alberto Pellegrini, Luigi Martilotti (match analyst)

Tecnici Spada: CT (femminile) Dario Chiadò, CT (maschile) Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Medico: David Luzon

Fisioterapisti: Marco Sciunnacche, Matteo Scodro, Marco Taurino

Armieri: Gianluca Farinelli, Domenico Valerio Damiano

Responsabile logistica: Adriano Bernardini