MotoGP Mugello 2026, Bezzecchi domina il GP d’Italia e allunga in classifica

Il pilota Aprilia conquista la vittoria davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia al termine del Gran Premio d’Italia. Successo prestigioso al Mugello che permette al riminese di consolidare la leadership del Mondiale.

Marco Bezzecchi firma una delle vittorie più importanti della sua carriera conquistando il Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP. Sul circuito del Mugello il pilota dell’Aprilia ha preso il comando nella seconda parte della gara e ha gestito il vantaggio fino alla bandiera a scacchi, centrando un successo che gli consente anche di rafforzare il primato nella classifica iridata.

Alle sue spalle hanno chiuso il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Francesco Bagnaia, protagonisti di una gara solida ma incapaci di tenere il passo del leader.

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Bezzecchi perfetto davanti al pubblico di casa

Il riminese ha completato la gara in 40’57″347 alla velocità media di 176,7 km/h, regalando all’Aprilia una splendida doppietta davanti al pubblico italiano.

Al termine della corsa non ha nascosto l’emozione:

“Vincere al Mugello è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino. Raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici”.

Martin secondo, Bagnaia completa il podio

Seconda posizione per Jorge Martin, che ha chiuso con un ritardo di 3″559 dal compagno di squadra.

“Sono molto contento. Il team ha lavorato in modo straordinario per tutto il weekend. Ho cercato di recuperare la fiducia ma ho sofferto un po’ questo weekend. Dobbiamo continuare a lavorare, devo essere molto grato all’Aprilia per quello che ha svolto. Marco è stato impressionante oggi, congratulazioni perché vincere al Mugello per lui è speciale. Dobbiamo continuare con questo progresso”.

Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia, staccato di 5″098.

“Ho dato tutto per il pubblico. È stata davvero dura, perché negli ultimi giri stavo faticando tanto ad avere grip sul posteriore. Ho visto che le Aprilia stavano facendo un lavoro fantastico. Ho cercato di non lasciare spazio a Ogura. Grazie al mio team che ha fatto un lavoro fantastico e merita questo tipo di risultati”.

La top ten del Gran Premio d’Italia

Quarta posizione per Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse, davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Sesto posto per Pedro Acosta su KTM, mentre Marc Marquez ha chiuso settimo al rientro dopo il doppio intervento al piede e alla spalla.

Completano la top ten Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Diego Moreira.

Ordine d’arrivo

Marco Bezzecchi (Aprilia) 40’57″347 Jorge Martin (Aprilia) +3″559 Francesco Bagnaia (Ducati) +5″098 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +5″132 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +5″453 Pedro Acosta (KTM) +7″467 Marc Marquez (Ducati) +10″762 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +13″380 Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) +14″644 Diego Moreira (Honda LCR) +21″366

Le classifiche del Mondiale

Grazie al successo del Mugello, Bezzecchi consolida la leadership del campionato portandosi a quota 173 punti.

Alle sue spalle restano Jorge Martin con 156 punti e Fabio Di Giannantonio con 134.

Classifica piloti

Marco Bezzecchi 173 Jorge Martin 156 Fabio Di Giannantonio 134 Pedro Acosta 103 Ai Ogura 92 Raul Fernandez 88 Francesco Bagnaia 82 Marc Marquez 71 Alex Marquez 67 Fermin Aldeguer 58

Classifica costruttori