LIVE Bressanone: Succo eguaglia il record europeo U18 nei 100 ostacoli, segui il Brixia Next Gen su Atletica Italiana TV

La 17enne azzurra firma uno straordinario 12.86 nei 100 ostacoli e raggiunge il primato europeo under 18 della slovacca Laura Frlickova. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Brixia Next Gen di Bressanone in streaming su Atletica Italiana TV.

IN AGGIORNAMENTO

Parte con una prestazione da record il Brixia Next Gen di Bressanone. Protagonista assoluta della prima parte di giornata è Alessia Succo, capace di eguagliare la migliore prestazione europea under 18 di sempre nei 100 ostacoli con il tempo di 12.86 (+0.5).

La giovane azzurra ha così raggiunto il primato fatto segnare dalla slovacca Laura Frlickova nel 2024 a Banska Bystrica, confermando il proprio straordinario percorso di crescita a livello internazionale.

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Alessia Succo vola nei 100 ostacoli

La 17enne piemontese continua a stupire. Grazie al crono ottenuto sulla pista di Bressanone, Succo sale al secondo posto delle liste mondiali under 18 di ogni epoca con le barriere da 76 centimetri, alle spalle della sola giamaicana Kerrica Hill, autrice di un 12.71.

Per l’atleta dell’Atletica Settimese si tratta di un netto miglioramento rispetto al precedente primato personale di 13.04 ottenuto nella scorsa stagione, anno in cui conquistò la medaglia d’oro all’Eyof di Skopje e il bronzo agli Europei Under 20 di Tampere.

Una stagione da protagonista

Il risultato ottenuto al Brixia Next Gen rappresenta l’ennesimo tassello di una stagione eccezionale. Nel corso dell’inverno Alessia Succo aveva già firmato la migliore prestazione mondiale under 18 nei 60 ostacoli indoor con 8.05 ad Ancona.

Con le barriere assolute da 84 centimetri è inoltre scesa recentemente a 13.14 in due occasioni, migliorando il record italiano under 20 della specialità. Sempre al coperto aveva corso gli ostacoli corti in 8.08, prestazione che rappresenta il record italiano U20 e la migliore prestazione europea under 18 all time.

Segui il Brixia Next Gen in diretta

Tutti gli aggiornamenti dal Brixia Next Gen di Bressanone saranno disponibili nel corso della giornata.

È possibile seguire la manifestazione in diretta streaming su Atletica Italiana TV.