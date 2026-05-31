Europei ginnastica ritmica: Sofia Raffaeli è di bronzo al cerchio, Dragas sfiora il podio alla palla

La marchigiana delle Fiamme Oro sale sul terzo gradino del podio con 29.500, terza medaglia europea in carriera in questo attrezzo. Ottava alle clavette e settima al nastro. Dragas sfiora il bronzo alla palla a 60 centesimi dal podio. Nel pomeriggio la finale a squadre del misto.

Si sblocca il medagliere dell’Italia senior ai Campionati Europei di ginnastica ritmica di Varna, in Bulgaria. Il primo sigillo azzurro porta la firma di Sofia Raffaeli: la fuoriclasse delle Fiamme Oro ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale di specialità al cerchio con 29.500 punti, aggiungendo un altro prestigioso piazzamento continentale alla sua bacheca.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Raffaeli di bronzo al cerchio: la terza medaglia europea nell’attrezzo

La finale al cerchio è stata tiratissima. L’oro è andato alla russa Sofiia Ilteriakova (29.900), l’argento alla bielorussa Alina Harnasko (29.800). Raffaeli si è accomodata sul terzo gradino con una routine di altissimo livello, contrassegnata da precisione chirurgica e grande intensità espressiva. Per la marchigiana si tratta della terza medaglia europea in carriera in questo attrezzo, dopo il trionfo nel 2022 e l’argento nella scorsa edizione. Un bronzo che cancella parzialmente la delusione per l’ottavo posto nell’all-around.

Giù dal podio nelle altre specialità

Alle clavette Raffaeli ha commesso qualche imprecisione di troppo, chiudendo ottava con 26.650. A vincere è stata la bulgara Stiliana Nikolova (29.750), davanti alla russa Mariia Borisova e all’israeliana Daniela Munits, appaiate a 29.200. Al nastro l’azzurra ha terminato settima con 26.800: oro alla tedesca Darja Varfolomeev, impeccabile con 30.000 punti tondi, seguita da Nikolova e Borisova.

Dragas sfiora il podio: quarta alla palla a 60 centesimi dal bronzo

Segnali positivi arrivano anche da Tara Dragas, protagonista di una gara di spessore alla palla con 28.250 punti. La friulana ha accarezzato il sogno del podio ma si è fermata a soli 60 centesimi dal bronzo, andato alla russa Ilteriakova (28.850). In cima, primo posto ex aequo con 29.550 per la tedesca Varfolomeev e la bulgara Nikolova.

Nel pomeriggio le Farfalle: finale a squadre del misto

Archiviati gli impegni individuali, i riflettori di Varna si spostano sulla gara a squadre. Nel pomeriggio le Farfalle scendono in pedana per la finale del misto (tre cerchi e due paia di clavette), con l’obiettivo di chiudere gli Europei con un’altra medaglia.