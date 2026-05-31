Svolta Vlahovic, rinnovo con la Juve: arriva la decisione

Ancora qualche giorno. Poi il futuro di Dusan Vlahovic dovrebbe finalmente diventare più chiaro. Da mesi l’attaccante serbo è al centro di indiscrezioni, ipotesi e scenari che coinvolgono la Juventus e mezza Europa. Il contratto continua a rappresentare il nodo principale della vicenda e, finché non arriverà una soluzione definitiva, ogni possibilità resterà aperta.

La sensazione è che il momento decisivo sia ormai vicino. A confermarlo è stato anche il giornalista Mediaset Orazio Accomando, che ha fatto il punto sulla situazione spiegando come la prossima settimana possa risultare determinante.

“Un aggiornamento lo possiamo dare sulle tempistiche – le sue dichiarazioni di giornata -, al momento nulla di fatto né in un verso né nell’altro, ma all’inizio della prossima settimana sarà quella decisiva per conoscere il futuro di Dusan Vlahovic o dentro o fuori”. Parole che raccontano bene il clima che si respira attorno alla trattativa.

La Juventus prova a trovare l’intesa con Vlahovic

Le parti continuano a parlare. Non è un dettaglio da poco. Se i contatti proseguono significa che esiste ancora la volontà reciproca di trovare una soluzione che possa soddisfare tutti.

Accomando ha sottolineato proprio questo aspetto: “La situazione è sempre la stessa, l’abbiamo chiarita più volte: è una trattativa che va avanti e se va avanti è perché entrambe le parti vogliono comunque trovare un’intesa”.

Un passaggio importante, soprattutto considerando che il centravanti avrebbe già potuto prendere strade differenti negli ultimi mesi. “Il giocatore poteva già accasarsi in un’altra squadra all’inizio di febbraio – continua il giornalista – , quindi dopo aver terminato il mercato invernale. Non l’ha ancora fatto perché ha dato priorità alla Juventus”.

Milan, Napoli, Inter e Bayern osservano

Intorno alla vicenda si muovono diverse società. In Italia il nome di Vlahovic continua a essere accostato a Milan, Napoli e Inter, club che per motivi differenti potrebbero avere bisogno di un attaccante di alto livello nei prossimi mesi.

Poi c’è il mercato internazionale. Il Bayern Monaco segue da tempo la situazione e resta una delle possibili destinazioni per un giocatore che continua ad avere estimatori nei principali campionati europei.

È normale. Parliamo di un attaccante che, nonostante stagioni altalenanti, conserva caratteristiche difficili da trovare sul mercato. La novità più rilevante riguarda proprio le tempistiche.

Secondo Accomando, Juventus e Vlahovic si sarebbero sostanzialmente dati un termine entro il quale arrivare a una decisione. “All’inizio della prossima settimana c’è questo ultimatum che entrambi si sono dati per capire come procedere per il futuro. Oggi è difficile sbilanciarci”.

Ed è probabilmente questa la frase che spiega meglio tutto il momento. Le trattative continuano. Le pretendenti aspettano. La Juventus spera ancora nel rinnovo, ma ormai il tempo delle riflessioni sta per finire.