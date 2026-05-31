Martina Righi conquista il titolo Europeo Gold dei superpiuma ad Arenzano

La pugile azzurra supera la spagnola Almudena Alvarez al termine di un match combattuto e si aggiudica la cintura continentale European Gold della categoria superpiuma.

Martina Righi sul tetto d’Europa nei superpiuma

Grande successo per Martina Righi, che al PalaCorradi di Arenzano ha conquistato il titolo Europeo Gold dei pesi superpiuma. L’azzurra ha avuto la meglio sulla spagnola Almudena Alvarez nella sfida valida per la cintura continentale della categoria.

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Decisiva la split decision

L’incontro si è concluso ai punti con una split decision che ha premiato la pugile italiana. I cartellini dei giudici hanno fatto registrare i punteggi di 99-91, 94-96 e 98-92, consentendo a Righi di mettere le mani sul prestigioso titolo europeo.

La cintura resta in Italia

Grazie a questo successo, Martina Righi aggiunge un importante risultato alla propria carriera e porta in Italia la cintura European Gold dei superpiuma, al termine di una sfida intensa e combattuta contro Alvarez.

L’evento è stato organizzato da De Carolis Promotion e Rossetto Boxe.