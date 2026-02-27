Bolelli/Vavassori eliminati in semifinale a Dubai: Arevalo e Pavic vincono in due set

La coppia azzurra si arrende ad Arevalo e Pavic con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dopo un match equilibrato nel primo set e deciso da un break nella seconda frazione.

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Dubai. La coppia azzurra viene superata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dopo un’ora e 26 minuti di gioco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Primo set deciso al tie-break

L’equilibrio domina la prima parte del match. Bolelli e Vavassori hanno anche un’occasione importante in avvio, ma non riescono a concretizzarla. I servizi tengono fino al tie-break, dove gli italiani partono male e si ritrovano sotto 0-4. La reazione arriva, ma non basta: Arevalo e Pavic gestiscono il vantaggio e chiudono 7-5 il gioco decisivo.

Il break che cambia la partita

Nel secondo set la sfida resta in bilico fino al sesto game, quando gli azzurri commettono qualche errore di troppo al servizio e concedono il break. Da quel momento l’inerzia passa definitivamente dalla parte dei numeri due del seeding, che controllano senza particolari rischi fino al 6-3 finale.

Si interrompe la striscia positiva

Per Bolelli e Vavassori si interrompe così una serie favorevole negli scontri diretti e sfuma l’accesso alla finale sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. Arevalo e Pavic attendono ora l’esito dell’altra semifinale per conoscere i prossimi avversari.