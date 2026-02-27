Sportface TVOriginals
Bolelli/Vavassori eliminati in semifinale a Dubai: Arevalo e Pavic vincono in due set

Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (15811543ai) Simone Bolelli of Italy (L) and Andrea Vavassori of Italy (R) look on during the semi-final doubles match between Simone Bolelli of Italy and Andrea Vavassori of Italy against Harri Heliovaara of Finland and Henry Patten of Great Britain on Day seven of the Nitto ATP World Tour Finals. Boletti/Vavassori vs Heliovaara/Patten, Inalpi Arena, Turin, Italy - 15 Nov 2025

La coppia azzurra si arrende ad Arevalo e Pavic con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dopo un match equilibrato nel primo set e deciso da un break nella seconda frazione.

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Dubai. La coppia azzurra viene superata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dopo un’ora e 26 minuti di gioco.

Primo set deciso al tie-break

L’equilibrio domina la prima parte del match. Bolelli e Vavassori hanno anche un’occasione importante in avvio, ma non riescono a concretizzarla. I servizi tengono fino al tie-break, dove gli italiani partono male e si ritrovano sotto 0-4. La reazione arriva, ma non basta: Arevalo e Pavic gestiscono il vantaggio e chiudono 7-5 il gioco decisivo.

Il break che cambia la partita

Nel secondo set la sfida resta in bilico fino al sesto game, quando gli azzurri commettono qualche errore di troppo al servizio e concedono il break. Da quel momento l’inerzia passa definitivamente dalla parte dei numeri due del seeding, che controllano senza particolari rischi fino al 6-3 finale.

Si interrompe la striscia positiva

Per Bolelli e Vavassori si interrompe così una serie favorevole negli scontri diretti e sfuma l’accesso alla finale sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. Arevalo e Pavic attendono ora l’esito dell’altra semifinale per conoscere i prossimi avversari.

