“Fencing for All”, domenica a Roma la prima tappa: 15 squadre in pedana tra scherma e inclusione. Fasi finali su Assalto

Il 1° marzo al Centro Olimpico “Giulio Onesti” va in scena il nuovo circuito della Federazione Italiana Scherma con squadre miste di spadisti neurotipici e atleti con disabilità intellettiva. Le fasi finali in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”.

La scherma italiana fa rima con inclusione. Domenica 1° marzo 2026, a partire dalle ore 10.00, il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma ospiterà la prima tappa di “Fencing for All”, il nuovo circuito promosso dalla Federazione Italiana Scherma che porta in pedana squadre miste composte da schermidori neurotipici e atleti autistici o con disabilità intellettiva.

Un progetto di agonismo e integrazione

L’iniziativa si inserisce nel solco di un percorso che la FIS porta avanti con convinzione per favorire sempre più l’integrazione all’interno delle proprie sale. Ogni squadra in gara dovrà schierare almeno uno spadista con autismo o disabilità intellettiva, rendendo la componente inclusiva non un elemento accessorio ma una condizione strutturale della competizione. Il circuito prevede un secondo e ultimo appuntamento a Milano, in programma a maggio, che assegnerà il titolo finale. La Federazione ha stanziato anche un montepremi per l’occasione.

A guidare il progetto c’è una figura di riferimento d’eccezione: il presidente federale Luigi Mazzone, professore ordinario e direttore di Neuropsichiatria Infantile presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, che ha fatto della scherma una disciplina capofila nel panorama sportivo dell’inclusione. Non è un caso: la scherma è riconosciuta come una delle discipline più adatte all’attività sportiva per atleti autistici e con disabilità intellettive, grazie alla sua natura di sport di relazione in cui la presenza dell’avversario e le segnalazioni sonore e luminose stimolano e allenano i livelli di attenzione dei tiratori in pedana.

Le 15 squadre al via da sei regioni

Saranno ben 15 le formazioni ai nastri di partenza, in rappresentanza di sei regioni italiane. Ecco tutti i team che scenderanno in pedana: Club Scherma Bari, Club Scherma Roma, Cus Roma, Fiamme Oro Roma, Club Scherma Formia, Frascati Scherma, Nedo Nadi Salerno, Pentamodena, Scherma Pistoia 1894, Circolo Schermistico Sassarese, Accademia Scherma Lia (con due formazioni), Cus Cassino, Circolo della Spada Rimini e Circolo della Scherma Anzio.

Le fasi finali in diretta su “Assalto”

L’evento di Roma potrà essere seguito in diretta televisiva. Le fasi finali della gara — con il match per il primo posto previsto alle ore 16.00 — saranno trasmesse su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface. A commentare l’evento sarà il giornalista Alessandro Alciato, affiancato nel ruolo di commentatore tecnico da Stefano Pantano.