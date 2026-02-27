Champions League, Atalanta contro il Bayern Monaco agli ottavi

Andata alla New Balance Arena il 10 o 11 marzo, ritorno in Germania il 17 o 18. In caso di qualificazione, possibile incrocio ai quarti con Manchester City o Real Madrid.
L’Atalanta conosce il suo destino negli ottavi di finale di UEFA Champions League: sarà il Bayern Monaco l’avversaria della formazione bergamasca nella doppia sfida in programma a marzo.
Andata a Bergamo, ritorno in Germania
La gara di andata si giocherà alla New Balance Arena il 10 o 11 marzo, mentre il ritorno è previsto in Germania il 17 o 18 marzo.
Un confronto di alto livello per la squadra nerazzurra, chiamata a misurarsi con una delle formazioni più titolate del panorama europeo.
Il possibile cammino ai quarti
In caso di passaggio del turno, il percorso dell’Atalanta proseguirebbe ai quarti di finale contro una tra Manchester City e Real Madrid.
Anche in questa eventualità, l’andata si disputerebbe a Bergamo (7 o 8 aprile), con il ritorno in trasferta il 14 o 15 aprile.