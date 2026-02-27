Sofia Goggia terza a Soldeu, podio numero 67 in carriera

A Soldeu, in Andorra, l’azzurra conquista il 67° podio della carriera chiudendo terza nella discesa di Coppa del Mondo. Vittoria per Corinne Suter, seconda Nina Ortlieb.
Sofia Goggia sale ancora sul podio in Coppa del Mondo. A Soldeu, in Andorra, l’azzurra ha chiuso al terzo posto la discesa, centrando il podio numero 67 della sua carriera nel massimo circuito.
Suter vince, Ortlieb seconda
La vittoria è andata alla svizzera Corinne Suter, 31 anni, oro olimpico a Pechino e campionessa mondiale a Cortina 2021. Seconda posizione per l’austriaca Nina Ortlieb.
Le altre italiane e l’assenza di Brignone
Non ha preso parte alla discesa Federica Brignone che, come anticipato in conferenza stampa alla vigilia, ha deciso di valutare giorno per giorno la partecipazione alle gare per gestire i forti dolori alla gamba, conseguenza del grave infortunio rimediato lo scorso aprile.
Per l’Italia chiude al nono posto Laura Pirovano, mentre Nicol Delago è sedicesima ed Elena Curtoni diciottesima.
Domani il primo superG del weekend
Domani a Soldeu è in programma il primo dei due superG previsti nel fine settimana. Brignone, oro olimpico a Cortina in questa disciplina, con ogni probabilità sarà al via.