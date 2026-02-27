Skicross, Deromedis ottavo a Kopaonik. Howden penalizzato, vittoria a Hronek

Il campione olimpico si ferma in semifinale e chiude ottavo nella prima gara serba; finale maschile rocambolesca con penalità decisiva a Howden e successo assegnato a Hronek.

Settimo posto per Jole Galli e ottavo per il campione olimpico Simone Deromedis nella prima delle due gare di Coppa del Mondo in programma a Kopaonik, in Serbia. Finale maschile rocambolesca con contatto tra i big: Howden viene retrocesso al quarto posto e il successo va al tedesco Hronek.

Deromedis fuori in semifinale

Il decimo appuntamento stagionale si chiude senza podio per l’Italia. Deromedis si ferma in semifinale e poi chiude quarto nella small final, terminando ottavo complessivo. Anche Jole Galli si arrende in semifinale e conclude al settimo posto.

Nella gara maschile l’epilogo è spettacolare: un contatto tra Reece Howden e Florian Wilmsmann innesca una carambola che coinvolge anche Tim Hronek e Kevin Drury. Howden è il primo a tagliare il traguardo ma viene penalizzato e retrocesso al quarto posto. La vittoria viene così assegnata a Hronek, davanti a Drury e Wilmsmann.

Classifica generale: Howden allunga

Quando mancano sei gare alla fine della stagione, Howden resta al comando della Coppa del Mondo con 643 punti. Wilmsmann sale al secondo posto con 494, superando Deromedis fermo a 492.

In campo femminile la svedese Sandra Näslund si impone davanti alle francesi Grillet Aubert e Berger Sabbatel, con la canadese Hannah Schmidt quarta. Jole Galli resta quinta nella classifica generale con 382 punti; Näslund guida con 768, davanti a Maier (643) e Berger Sabbatel (552).

Sabato si replica

Domani, sabato 28 febbraio, seconda gara sulle nevi serbe con start previsto alle 10:15. L’Italia si affiderà ancora a Jole Galli al femminile e a Deromedis e Gunsch al maschile.