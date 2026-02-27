Slittino, NationsCup di St. Moritz: Rieder e Kainzwaldner dominano nel doppio, Zöggeler e Gufler sul podio

I campioni olimpici altoatesini aprono la tappa svizzera con una vittoria nel doppio maschile. Nina Zöggeler seconda nel singolo femminile per soli 36 millesimi, Alex Gufler terzo tra gli uomini. Domani la Coppa del Mondo.

St. Moritz torna ad essere palcoscenico di grandi imprese per lo slittino italiano. Nella NationsCup che ha aperto la penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo in Engadina, l’Italia conquista il podio in tutte e tre le specialità in programma, con i campioni olimpici Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner assoluti dominatori nel doppio maschile.

Rieder e Kainzwaldner inarrestabili nel doppio

Dopo aver scritto la storia alle Olimpiadi sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Centre, il duo altoatesino non ha cambiato abitudini nemmeno in Svizzera. Rieder e Kainzwaldner hanno siglato la prima discesa in 53″378, lasciando a oltre un secondo e quattro decimi gli inseguitori: gli ucraini Mastsinovskyi/Babura secondi e i rumeni Gitlan/Serban terzi. Domani i due azzurri torneranno in pista per la sfida di Coppa del Mondo, dove si aggiungerà anche l’altro equipaggio italiano formato da Ivan Nagler e Fabian Malleier.

Zöggeler di un soffio dal primo posto

Nel singolo femminile Nina Zöggeler sfiora la vittoria per una manciata di millesimi. L’azzurra di Lana chiude seconda con un distacco di soli 36 millesimi rispetto all’ucraina Tunytska, vincitrice con il tempo di 54″424. Sul terzo gradino del podio sale la lettone Zane Kaluma, staccata di 0″162.

Gufler terzo nel singolo maschile

Buone notizie anche dal singolo maschile, dove Alex Gufler conquista il podio con il terzo posto. Il miglior tempo della giornata è dell’austriaco Noah Kallan, che in 1’06″408 batte il lettone Kaspars Rinks di 55 millesimi. Gufler si piazza a 0″143 dalla vetta. Più indietro gli altri azzurri in gara: Leon Felderer è sesto a 0″668 e Lukas Peccei settimo a 0″806.