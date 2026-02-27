Seconda prova discesa libera di Garmisch: buoni segnali da Franzoni, super Casse

C’era grande attesa per la seconda prova di discesa libera di Garmisch per la Coppa del Mondo di sci alpino: come sono andati Casse, Franzoni e Paris

Si preannuncia un altro grande weekend per quanto riguarda lo sci alpino. La Coppa del Mondo si sposta a Garmisch-Partenkirchen, in Baviera, dove gli italiani hanno intenzione ancora una volta di fare bene.

Nella giornata di ieri, Giovanni Franzoni ha portato a casa il miglior tempo nella prova in discesa libera e si è difeso bene anche Dominik Paris, che ha dimostrato ancora una volta di essere competitivo. Franzoni vuole confermare quanto di bene ha fatto nelle precedenti tappe in Coppa del Mondo.

Oggi, in una mattinata complicata per vie del meteo avverso, Franzoni ha comunque iniziato bene, portando a casa degli ottimi tempi nei primi settori. Poi però non ha terminato le discese, non riuscendo a piazzare il tempo.

Sorpresa Casse: in vetta alla classifica provvisoria

La vera novità di giornata è rappresentata dall’ottima prestazione di Mattia Casse, che si è piazzato in testa alla classifica provvisoria con l’ottimo tempo di 1:49.42.

Schieder al dodicesimo posto, Franzoni e Paris non si sono ancora pizzati in classifica. Di seguito i primi 15 tempi della mattinata fino ad ora.

1 Mattia Casse ITA 1:49.42

2 Alexis Monney SUI +0.04

3 Nils Allègre FRA +0.15

4 Stefan Rogentin SUI +0.28

5 Marco Odermatt SUI +0.30

6 Luis Vogt GER +0.64

7 Miha Hrobat SLO +0.66

8 Kyle Negomir USA +0.67

9 Ryan Cochran-Siegle USA +0.69

9 Niels Hintermann SUI +0.69

11 Alessio Miggiano SUI +0.91

12 Florian Schieder ITA +1.11

13 Stefan Babinsky AUT +1.30

14 Vincent Kriechmayr AUT +1.32

15 Cameron Alexander CAN +1.48