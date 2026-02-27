MotoGP, GP Thailandia pre-qualifiche: Bezzecchi vola, Bagnaia in difficoltà

Un grande Marco Bezzecchi detta il passo nelle prime prove in Thailandia: bene anche Di Giannantonio su Ducati, non Bagnaia

La prima sessione di prove libere ha messo in evidenza le qualità di un grande pilota su due ruote. Si tratta di Marco Bezzecchi, che ha piazzato il muso della moto davanti a tutti strappando il tempo di 1’29.346.

L’Italia può sorridere visto che alle sue spalle si è distinto subito Fabio Di Giannantonio, seguito da Jorge Martin. La sensazione è che loro siano i più veloci e pronti a darsi battaglia per tutto il weekend per le prime posizioni.

E Francesco Bagnaia? L’italiano su Ducati nelle prove libere è pario attardato di ben quattro decimi, piazzandosi al settimo posto, non sufficiente rispetto alle ambizioni dell’ex campione del mondo. Il quadro degli italiani si è concluso con Morbidelli all’ottavo posto, Marini al decimo, Bastianini 15esimo e Pirro 22esimo.

Dalle prove libere alle pre-qualifiche: cosa sta succedendo in Thailandia

Nonostante Di Giannantonio sia riuscito nel sorpasso prima del T2 è ancora Bezzecchi a dominare le pre-qualifiche con un gran tempo.

Alle sue spalle, si è inserito Marquez e subito dopo Di Giannantonio, che si conferma molto competitivo. Male invece Bagnaia, che peggiora ancora rispetto a ieri e ora è 15esimo. Di seguito la classifica completa di tempi delle pre-qualifiche.

1 Marco BEZZECCHI Aprilia 1:28.526

2 Marc MARQUEZ Ducati +0.421

3 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati +0.484

4 Pedro ACOSTA KTM +0.659

5 Jorge MARTIN Aprilia +0.703

6 Alex MARQUEZ Ducati +0.850

7 Joan MIR Honda +0.991

8 Brad BINDER KTM +1.006

9 Ai OGURA Aprilia +1.053

10 Johann ZARCO Honda +1.064

11 Luca MARINI Honda +1.088

12 Maverick VIÑALES KTM +1.097

13 Franco MORBIDELLI Ducati +1.116

14 Raul FERNANDEZ Aprilia +1.140

15 Francesco BAGNAIA Ducati +1.298

16 Fabio QUARTARARO Yamaha +1.358

17 Enea BASTIANINI KTM +1.504

18 Diogo MOREIRA Honda +1.575

19 Jack MILLER Yamaha +1.608

20 Alex RINS Yamaha +1.776

21 Toprak RAZGATLIOGLU Yamaha +1.839

22 Michele PIRRO Ducati +2.911