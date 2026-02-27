NBA, Durant show con 40 punti trascina Houston a Orlando: Knueppel nella storia con il record di triple per un rookie

Notte ricca di protagonisti nell’NBA: il veterano Kevin Durant guida i Rockets alla vittoria sui Magic, mentre il 20enne degli Hornets entra nei libri dei record. Maxey supera Iverson, gli Spurs volano con l’undicesima vittoria di fila.

Dieci partite nella notte italiana della regular season NBA, con un veterano e un rookie a rubare la scena. Kevin Durant e Kon Knueppel sono i grandi protagonisti di una serata che ha regalato prestazioni storiche e risultati che ridisegnano gli equilibri della lega.

Durant da 40 punti, i Rockets espugnano Orlando

Kevin Durant è ancora una volta l’uomo della provvidenza per gli Houston Rockets. Il 37enne chiude la sfida contro gli Orlando Magic con 40 punti e otto rimbalzi, risultando decisivo nella vittoria esterna per 113-108. Nonostante un impreciso 2/10 dall’arco, la sua prestazione complessiva non ne risente. Dall’altra parte non bastano i 30 punti e il 6/10 da tre di Desmond Bane: i Magic continuano a faticare nella ricerca di continuità di rendimento.

Knueppel nella storia: record di triple per un rookie

A Charlotte si scrive una pagina di storia NBA. Kon Knueppel, 20 anni, realizza otto triple nel successo degli Hornets sugli Indiana Pacers per 133-109 e stabilisce il nuovo primato di triple segnate da un rookie in una singola stagione: 209, superando il precedente record di Keegan Murray. Una stagione fin qui straordinaria per il giovane talento degli Hornets.

Maxey supera Iverson, Phila batte Miami

Serata da record anche per Tyrese Maxey, che a Philadelphia entra nella storia della franchigia. La guardia dei 76ers supera Allen Iverson come miglior marcatore da tre punti in carriera con i Sixers, portandosi a quota 886 triple realizzate. Maxey chiude la partita con cinque triple e 28 punti, contribuendo alla vittoria per 124-117 sugli Miami Heat.

Gli Spurs volano: undicesima vittoria consecutiva

San Antonio continua la sua striscia positiva e non si ferma più. Gli Spurs conquistano l’undicesima vittoria consecutiva travolgendo i Brooklyn Nets per 126-110 e blindano il secondo posto nella conference occidentale. Un momento di forma straordinario per la franchigia texana.

Doncic da 41 punti, ma i Lakers cadono ancora

Luka Doncic produce una prestazione monstre — 41 punti, otto rimbalzi e otto assist — ma non basta a evitare la terza sconfitta consecutiva dei Los Angeles Lakers, superati dai Phoenix Suns per 113-110. I Suns riescono a imporsi nonostante le assenze e portano a casa un successo di carattere. Anche i Clippers escono sconfitti dal loro parquet, battuti per 94-88 dai Minnesota Timberwolves trascinati dai 31 punti di Anthony Edwards.

Il resto della notte NBA

Completano il quadro della serata altri sei risultati. Gli Atlanta Hawks si impongono nettamente sui Washington Wizards per 126-96, mentre i Portland Trail Blazers espugnano il parquet dei Chicago Bulls per 121-112. I Sacramento Kings vincono in trasferta a Dallas contro i Mavericks per 130-121, e i New Orleans Pelicans si aggiudicano il match in casa degli Utah Jazz per 129-118.