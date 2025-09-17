Prosegue la Billie Jean King Cup, in cui l’Italia è già in semifinale. Noto, adesso, l’avversario, che sarà l’Ucraina.

Dopo la rocambolesca vittoria dell’Italia contro la Cina, che ha visto Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini vincere in rimonta contro le cinesi Yuan e Wang, è andato in scena anche l’altro turno della competizione femminile tennistica.

Le Azzurre, infatti, attendevano la sfida tra Ucraina e Spagna, per capire quale sarebbe stato l’avversario della semifinale. Alla fine, è stata l’Ucraina a trionfare, non concedendo nemmeno un match alle avversarie.

BJK Cup, l’Ucraina batte 2-0 la Spagna: venerdì la sfida all’Italia

Mai in discussione la qualificazione dell’Ucraina in semifinale della BJK Cup. La squadra composta da Kostyuk e Svitolina, ha superato Bouzas Maneiro e Badosa, trionfando in entrambi i match.

Dopo la vittoria contro le avversarie iberiche, per l’Ucraina c’è sulla propria strada l’Italia. Le azzurre, che hanno battuto nella giornata di ieri la Cina, conoscono così il proprio avversario, che affronteranno fra pochi giorni.

Il match, infatti, è programmato per venerdì 19 settembre, quando si scoprirà quale sarà la finale della Billie Jean King Cup. Oltre Italia-Ucraina, infatti, l’altro match previsto è ancora da definire. Nella giornata di domani, infatti, sarà deciso chi andrà in semifinale, con Kazakistan vs USA e Giappone vs UK in programma.

La finale, è prevista per il 21 settembre.