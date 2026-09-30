Billie Jean King Cup, ranking per nazioni: Italia al primo posto, Cechia seconda

Il percorso dell’Italia in Billie Jean King Cup si è fermato in semifinale, ma gli Azzurri restano al comando nel ranking per nazioni

Le Finals della Billie Jean King Cup 2026 sono concluse, ma la classifica mondiale per Nazioni ha sancito una verità indiscutibile: l’Italia è al primo posto. Nonostante l’eliminazione in semifinale, le azzurre mantengono il comando della graduatoria con 1312.5 punti, dimostrando una solidità complessiva che resiste alle pressioni delle rivali.

Tuttavia, il vero balzo in avanti è quello della Cechia. Grazie al trionfo sul campo di Shenzhen, le ceche compiono un balzo di tre posizioni, issandosi prepotentemente alla piazza d’onore con 1277.5 punti, accorciando pericolosamente il divario con la nostra squadra.

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Sul terzo gradino del podio si stabilizza l’Ucraina, finalista perdente, che totalizza 1226.25 punti. Un bottino niente male dopo prove ottime.

Il ranking per nazioni alla Billie Jean King Cup

Pagano invece il dazio della sconfitta la Gran Bretagna, scivolata al quarto posto (1178.75 punti) dopo l’eliminazione ai quarti, e la Spagna, che scende in quinta posizione (1131.25). La top ten vede poi gli Stati Uniti al sesto posto, seguiti dal Kazakistan, dal Canada, dalla Polonia e dal Giappone.

Ora lo sguardo è già proiettato ai play-off di novembre, fondamentali per definire le sette nazioni che, ad aprile 2027, si giocheranno l’accesso alle prossime Finals insieme alle altre nazioni qualificate di quest’anno. Per l’Italia, mantenere la vetta è un segnale chiaro di continuità e forza, ma la Cechia ha appena lanciato un avvertimento molto serio per il futuro immediato del tennis femminile a squadre di tutto il mondo.