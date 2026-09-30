Caso Ronaldo, panchina contro la Norvegia e niente allenamento: cosa sta succedendo

Quello che sta succedendo attorno a Cristiano Ronaldo in Portogallo è un vero e proprio mistero: gli ultimi aggiornamenti sul caso

Sono ore di rumors e critiche durante la spedizione del Portogallo, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Cristiano Ronaldo ha saltato la seduta di allenamento collettivo a Malmö, alimentando un giallo che ha costretto il presidente della Federazione Pedro Proença a volare d’urgenza in Scandinavia per chiarire la situazione.

Dopo essere rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nel recente successo contro la Norvegia, mostrando evidente frustrazione e lasciando il campo senza salutare i tifosi, il capitano lusitano si è presentato allo stadio con trenta minuti di anticipo, ma non è sceso in campo con il gruppo.

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Dopo un breve colloquio con il commissario tecnico Jorge Jesus, CR7 ha fatto ritorno in hotel per svolgere un lavoro personalizzato in palestra.

Giallo Ronaldo: cosa filtra dal Portogallo

La versione ufficiale della Federazione calcistica portoghese parla di una questione logistica: l’impianto svedese non disporrebbe dell’attrezzatura necessaria per il programma specifico del numero sette.

Tuttavia, l’assenza di comunicati su eventuali problemi fisici ha lasciato spazio a numerose speculazioni sul suo rapporto con lo staff tecnico.

Per placare le polemiche, Ronaldo ha affidato ai social un messaggio criptico, pubblicando una foto in tuta nazionale accompagnata dalla bandiera del Portogallo e un cuore rosso. Un gesto di riconciliazione o una semplice formalità: la verità la capiremo solo nei prossimi giorni, ma la tensione attorno alla stella lusitana resta altissima in vista del cruciale e delicato prossimo appuntamento danese.