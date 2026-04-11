Billie Jean King Cup, Italia alle Finals: Errani e Paolini decisivi nel doppio

Le azzurre superano il Giappone 3-0 a Velletri e conquistano la qualificazione per Shenzhen. Punto decisivo firmato dalla coppia Errani-Paolini.

Italia qualificata alle Finals

Billie Jean King Cup

Italia Billie Jean King Cup team conquista il pass per le Finals dopo il successo per 3-0 contro il Giappone nel Qualifier disputato a Velletri, sui campi in terra battuta del complesso sportivo Colle degli Dei.

Il punto decisivo è arrivato nel doppio grazie a Jasmine Paolini e Sara Errani, che hanno superato la coppia giapponese formata da Eri Hozumi e Shuko Aoyama con il punteggio di 6-2 7-5.

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Successi anche nei singolari

Il successo nel confronto era stato indirizzato già nella prima giornata grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto e Paolini nei singolari.

Cocciaretto, numero 42 del ranking Wta, aveva battuto Moyuka Uchijima 7-5 6-3, mentre Paolini aveva dominato Himeno Sakatsume con un netto 6-3 6-1.

Le parole delle protagoniste

“Siamo felicissime, giocare in Italia è speciale: oggi c’è il pienone, grazie a tutti per il tifo, ci sostenete tutti i giorni e lo sentiamo tanto”, ha dichiarato Errani ai microfoni di SuperTennis dopo il successo decisivo nel doppio.

“Non è stato facile, soprattutto il secondo set, ho avuto un po’ di alti e bassi ma siamo state lì, abbiamo giocato bene e deciso cosa fare. Si va a Shenzhen anche quest’anno!”, ha aggiunto Paolini, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco nei momenti più delicati del match.

Obiettivo terzo titolo consecutivo

Grazie al successo contro il Giappone, l’Italia volerà a Shenzhen per la fase finale della competizione, con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo e confermarsi ai vertici del tennis femminile mondiale.