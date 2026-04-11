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Tennis

Billie Jean King Cup, Italia alle Finals: Errani e Paolini decisivi nel doppio

Redazione
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Tennis BJK Cup 2026 Italia vs Giappone
Sara Errani and Jasmine Paolini celebrate the victory against Japan during the Billie Jean King Cup by Gainbridge Qualifiers 2026, match between Italy and Japan at ASD Colle degli Dei on April 11, 2026 in Velletri, Italy.

Le azzurre superano il Giappone 3-0 a Velletri e conquistano la qualificazione per Shenzhen. Punto decisivo firmato dalla coppia Errani-Paolini.

Italia qualificata alle Finals

Billie Jean King Cup
Italia Billie Jean King Cup team conquista il pass per le Finals dopo il successo per 3-0 contro il Giappone nel Qualifier disputato a Velletri, sui campi in terra battuta del complesso sportivo Colle degli Dei.

Il punto decisivo è arrivato nel doppio grazie a Jasmine Paolini e Sara Errani, che hanno superato la coppia giapponese formata da Eri Hozumi e Shuko Aoyama con il punteggio di 6-2 7-5.

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Successi anche nei singolari

Il successo nel confronto era stato indirizzato già nella prima giornata grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto e Paolini nei singolari.

Cocciaretto, numero 42 del ranking Wta, aveva battuto Moyuka Uchijima 7-5 6-3, mentre Paolini aveva dominato Himeno Sakatsume con un netto 6-3 6-1.

Le parole delle protagoniste

“Siamo felicissime, giocare in Italia è speciale: oggi c’è il pienone, grazie a tutti per il tifo, ci sostenete tutti i giorni e lo sentiamo tanto”, ha dichiarato Errani ai microfoni di SuperTennis dopo il successo decisivo nel doppio.

“Non è stato facile, soprattutto il secondo set, ho avuto un po’ di alti e bassi ma siamo state lì, abbiamo giocato bene e deciso cosa fare. Si va a Shenzhen anche quest’anno!”, ha aggiunto Paolini, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco nei momenti più delicati del match.

Obiettivo terzo titolo consecutivo

Grazie al successo contro il Giappone, l’Italia volerà a Shenzhen per la fase finale della competizione, con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo e confermarsi ai vertici del tennis femminile mondiale.

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