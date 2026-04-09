Billie Jean King Cup 2026, Italia-Giappone a Velletri: le azzurre a caccia delle Final 8

Le campionesse in carica debuttano sulla terra rossa del Colle degli Dei. Paolini, Errani e compagne sfidano il Giappone senza Osaka per continuare il percorso vincente.

L’Italia campione in carica debutta nella Billie Jean King Cup 2026 davanti al pubblico di casa. Le azzurre affrontano il Giappone sulla terra rossa del Colle degli Dei di Velletri nel turno di qualificazione che mette in palio un posto nelle Final 8 della competizione.

La squadra guidata da Tathiana Garbin si presenta all’appuntamento forte dei successi conquistati nelle ultime due edizioni: nel 2024 il trionfo a Malaga contro la Slovacchia, seguito nel 2025 dalla conferma a Shenzhen con la vittoria sugli Stati Uniti. Un percorso che ha riportato l’Italia ai vertici del tennis mondiale femminile.

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Le azzurre in campo

Il capitano azzurro schiera Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, convocata al posto di Grant. Il Giappone si presenta senza Naomi Osaka, ma con una squadra competitiva e particolarmente solida in doppio.

Tra le due nazionali esiste anche un precedente recente: nei quarti delle Final 8 del 2024 fu l’Italia a imporsi in rimonta per 2-1 grazie alle vittorie di Paolini in singolare e del doppio formato da Errani e Paolini.

Formula e programma della sfida

Il confronto si disputa al meglio delle cinque partite distribuite su due giornate, con due singolari il venerdì, seguiti dal doppio e dagli eventuali altri due singolari il sabato.

Il sorteggio ha definito l’ordine degli incontri. Il primo match vedrà Elisabetta Cocciaretto opposta a Moyuka Uchijima, mentre Jasmine Paolini affronterà Himeno Sakatsume. Nella seconda giornata si partirà con il doppio tra Errani/Paolini e la coppia giapponese formata da Aoyama e Hozumi, prima degli ultimi due singolari con le protagoniste invertite.

Attenzione al doppio

Il doppio potrebbe rappresentare uno snodo importante della sfida. Errani e Paolini, finaliste a Miami, formano una delle coppie più competitive del circuito, ma le giapponesi Aoyama e Hozumi vantano grande esperienza internazionale. Hozumi ha raggiunto i quarti agli Australian Open 2026, mentre Aoyama è stata numero 4 del mondo e finalista Slam.

L’Italia parte comunque favorita, con l’obiettivo di proseguire la striscia vincente e conquistare l’accesso alle Final 8.

Il programma degli incontri

Venerdì 10 aprile

Ore 12.00

Elisabetta Cocciaretto vs Moyuka Uchijima

A seguire

Jasmine Paolini vs Himeno Sakatsume

Sabato 11 aprile

Ore 11.00

Errani/Paolini vs Aoyama/Hozumi

A seguire

Jasmine Paolini vs Moyuka Uchijima

A seguire

Elisabetta Cocciaretto vs Himeno Sakatsume