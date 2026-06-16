Berrettini, Wimbledon senza qualificazioni? Il main draw ora è a un passo

Matteo Berrettini può ancora sperare di entrare direttamente nel tabellone principale di Wimbledon senza passare dalle qualificazioni. L’ultimo aggiornamento delle entry List ha infatti registrato il forfait del monegasco Valentin Vacherot, dopo le precedenti rinunce di Carlos Alcaraz e Arthur Cazaux. A beneficiarne è stato lo slovacco Alex Molcan, entrato nel main draw. Ora il primo degli alternate è proprio Berrettini.

Basta un’altra rinuncia per evitare le qualificazioni

La situazione è semplice: se dovesse arrivare un altro forfait prima dell’inizio delle qualificazioni, il tennista romano entrerebbe direttamente nel tabellone principale dei Championships.

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In caso contrario, Berrettini dovrebbe affrontare il percorso cadetto a partire da lunedì 22 giugno. Una prospettiva non ideale per un giocatore che sull’erba ha costruito dei momenti migliori della carriera, compresa la finale londinese del 2021.

La richiesta di Binaghi e il quadro degli italiani

Resta aperta anche la pista wild card. Negli scorsi giorni il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha spiegato di aver scritto al direttore del torneo per chiedere un invito per Berrettini.

Intanto, nelle qualificazioni, Giulio Zeppieri si è cancellato, mentre Andrea Guerrieri è entrato mantenendo invariato il numero degli italiani. Le wild card, attese in settimana, potrebbero inoltre avvicinare Federico Cinà e Raul Brancaccio al tabellone cadetto.