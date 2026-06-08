Berrettini, Wimbledon resta in bilico: esami decisivi per capire i tempi di recupero

Matteo Berrettini resta in attesa di capire se potrà essere protagonista a Wimbledon. Dopo il ritiro nei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi, il tennista romano dovrà sottoporsi domani agli accertamenti necessari per valutare l’entità del problema fisico e stabilire i tempi di recupero. Solo dopo gli esami sarà possibile capire se i Championships siano un obiettivo realistico.

Il problema all’anca e il ritiro a Parigi

Il dolore accusato da Berrettini durante il derby azzurro di Parigi è stato localizzato all’anca. Una sensazione forte, definita dallo stesso giocatore come qualcosa di mai provato prima, che lo ha spinto a fermarsi per evitare di peggiorare la situazione.

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Una scelta dolorosa, perché in palio c’era una semifinale Slam e il romano stava provando a completare un percorso di rilancio dopo sei mesi complicati. Il ritiro, però, è diventato inevitabile: meglio fermarsi in tempo che rischiare uno stop ancora più lungo.

Wimbledon tra classifica, qualificazioni e possibile wild card

La questione fisica resta prioritaria, ma sullo sfondo c’è anche il tema dell’ingresso in tabellone. Al momento della chiusura delle iscrizioni, Berrettini non aveva la classifica sufficiente per accedere direttamente al main draw di Wimbledon.

Per questo, senza rinunce o wild card degli organizzatori, dovrebbe passare dalle qualificazioni. Prima ancora del ranking, però, conterà il responso medico: Berrettini ha costruito sull’erba alcuni dei momenti migliori della carriera, come la finale del 2021. Ora serve capire se il fisico gli permetterà di provarci ancora.