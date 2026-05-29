Berrettini tra gioie e dolori: “Mi era mancato godermi queste partite. Sinner sfortunato”

Matteo Berrettini ha parlato dopo la bella vittoria al secondo turno del Roland Garros: le sue dichiarazioni

Matteo Berrettini esce dal Chatrier con il sorriso e la consapevolezza di chi ha ritrovato il proprio tennis. Dopo il successo in tre set su Arthur Rinderknech (6-4, 6-4, 6-4), l’azzurro si concede ai microfoni: “Mi era mancato godermi questo tipo di partite”.

E ancora: “Quando giochi sul Centrale di Parigi, con questo pubblico, capisci perché ami questo sport”. Parole che pesano, per un giocatore che ha affrontato due anni di infortuni e dubbi.

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Berrettini non si risparmia su Jannik Sinner, eliminato a sorpresa da Cerundolo: “Jannik è stato davvero sfortunato. So cosa significa perdere quando hai tutto per vincere. La terra può essere crudele, ma lui tornerà più forte di prima”. Solidarietà tra compagni di squadra e amici, ma anche la lucidità di chi sa che le opportunità, al Roland Garros, vanno colte al volo.

Berrettini vuole andare avanti al Roland Garros: i prossimi passi

Ora il romano pensa al terzo turno contro Francisco Comesana, il vincitore della maratona con Darderi: “So che sarà una battaglia. Lui viene da cinque set, io ho energie da spendere: farà la differenza la testa”.

Berrettini sta mostrando un tennis pulito, potente, con quel servizio che resta un’arma letale sulla terra. Il percorso verso i quarti è aperto: con Sinner fuori, il tabellone si libera.

Non è un caso, ma un’opportunità. “Non calcolo gli avversari – chiude Berrettini – penso solo a migliorare ogni giorno”. Tutta l’Italia applaude un campione ritrovato a Parigi, che sogna in grande. La sua corsa è appena iniziata, o almeno lo si spera.