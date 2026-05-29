FITAV, weekend di titoli italiani: in palio quattro scudetti tra Fossa Universale, Mixed Team e Compak Sporting

Fine settimana intenso per il tiro a volo italiano. Tra il 30 e il 31 maggio si assegnano i titoli nazionali di Società e Coppa dei Campioni di Fossa Universale, Mixed Team, Doppietto e Piccoli Calibri. In programma anche l’Europeo di Compak Sporting e la Emir Cup di Skeet.

Sarà un ultimo weekend di maggio particolarmente ricco per il movimento FITAV, impegnato su più fronti tra competizioni nazionali e internazionali. Tra sabato 30 e domenica 31 maggio saranno infatti assegnati quattro titoli italiani, mentre all’estero andranno in scena il Campionato Europeo di Compak Sporting e la prestigiosa Emir Cup di Skeet.

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Fossa Universale: a Lonato si assegnano Scudetti e Coppa dei Campioni

L’appuntamento più atteso della Fossa Universale è in programma domenica 31 maggio al Trap Concaverde di Lonato del Garda, dove verranno assegnati il Campionato Italiano di Società e la Coppa dei Campioni.

Le squadre saranno composte da tre tiratori, con la possibilità di schierare un solo atleta di Categoria Eccellenza per formazione. La gara si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli e sarà articolata in due classifiche distinte:

Gruppo A: società di 1ª e 2ª Categoria, Forze Armate e Corpi dello Stato;

Gruppo B: società di 3ª e 4ª Categoria.

In caso di parità per le posizioni da podio sarà previsto uno spareggio, mentre la Coppa dei Campioni verrà assegnata attraverso un barrage tra le società vincitrici dei due gruppi.

A Fano il Campionato Italiano Mixed Team

Sempre domenica 31 maggio, le pedane del TAV Fano ospiteranno il Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica.

Le coppie formate da un tiratore e una tiratrice si contenderanno lo Scudetto Tricolore 2026, con la finale che sarà trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV, il canale Sportface dedicato alla disciplina.

Compak Sporting, spazio al Doppietto

Il TAV La Tana del Lupo di Avellino ospiterà invece il Campionato Italiano di Doppietto di Compak Sporting.

La manifestazione, valida anche per il Ranking FITAV 2026, si svolgerà sulla distanza di 150 piattelli, suddivisi in tre serie da 50. I partecipanti potranno scegliere se gareggiare sabato o domenica.

In palio, oltre ai punti ranking, ci saranno il titolo italiano, lo Scudetto Tricolore e le medaglie federali.

Piccoli Calibri protagonisti a Brescia

Nel bresciano, presso il TAV Le Rondinelle Azzurre, si disputerà il Campionato Italiano Piccoli Calibri di Compak Sporting.

Sabato saranno protagonisti:

calibro 28;

calibro .410.

Entrambe le prove si svolgeranno su 75 piattelli.

Domenica spazio invece al calibro 20, impegnato sulla distanza di 100 piattelli. Gli eventuali spareggi per il podio saranno risolti con la formula all’americana.

Impegni internazionali e Campionati Regionali

Sul fronte internazionale, il Compak Sporting sarà impegnato a Sologne, in Francia, per il 31° Campionato Europeo, mentre lo Skeet sarà protagonista a Todi con la Emir Cup.

Proseguono inoltre i Campionati Regionali Estivi, che coinvolgeranno 16 impianti distribuiti in 11 regioni italiane e vedranno in gara specialisti di Skeet, Sporting, Compak Sporting, Elica e Tiro Combinato.

Un fine settimana che conferma il grande fermento del tiro a volo italiano, tra sfide tricolori, appuntamenti internazionali e competizioni regionali che coinvolgeranno centinaia di atleti su tutto il territorio nazionale.