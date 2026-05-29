Atletica, Polzonetti vola negli Usa: 12.80 nei 100 ostacoli e record italiano U23

Straordinaria prestazione della ventenne brianzola nelle Ncaa di Fayetteville. Miglior tempo italiano under 23 di sempre nei 100 ostacoli e quinto posto nelle liste assolute nazionali.

La notte americana regala una nuova protagonista all’atletica italiana. A Fayetteville, in Arkansas, la ventenne Celeste Polzonetti ha firmato una prestazione eccezionale nei 100 metri ostacoli, correndo in 12.80 con vento regolare (+0.7) e riscrivendo la storia della specialità a livello giovanile.

Il crono ottenuto dall’atleta della Bracco Atletica rappresenta infatti la nuova migliore prestazione italiana under 23 della disciplina, superando il precedente primato di 12.89 detenuto da Elena Carraro. Un risultato che permette inoltre alla giovane lombarda di salire fino al quinto posto delle liste italiane assolute di tutti i tempi.

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Un salto di qualità impressionante

La crescita di Polzonetti era già evidente nelle ultime settimane, ma il risultato ottenuto negli Stati Uniti supera ogni aspettativa. La ventenne ha migliorato di ben 18 centesimi il proprio record personale, fissato a 12.98 lo scorso 3 maggio a Los Angeles, e addirittura di 28 centesimi rispetto alla passata stagione.

Un progresso che conferma il percorso di maturazione della giovane ostacolista, originaria di Desio, ormai stabilmente tra i migliori talenti emergenti dell’atletica italiana.

Pass per il secondo turno e standard europeo

Grazie al 12.80 ottenuto nella fase regionale Ncaa, Polzonetti ha conquistato l’accesso al secondo turno della competizione universitaria statunitense, in programma sabato e valido per la qualificazione alle finali Ncaa di Eugene.

Non solo. Il tempo realizzato consente anche di centrare lo standard di partecipazione per i Campionati Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, fissato a 12.88.

Un obiettivo importante raggiunto con ampio margine, dopo che già nelle scorse settimane aveva fatto registrare un promettente 12.83, seppur favorito da un vento oltre i limiti consentiti (+4.9).

Dalla Bracco Atletica all’Ucla

Studentessa di psicologia presso la prestigiosa University of California, Los Angeles (UCLA), Polzonetti divide il proprio percorso tecnico tra Italia e Stati Uniti.

In patria è seguita da Aldo Maggi, mentre oltreoceano si allena con Joanna Hayes, campionessa olimpica dei 100 ostacoli ai Giochi di Atene 2004 e oggi punto di riferimento del programma degli UCLA Bruins.

Dopo il terzo posto conquistato agli Assoluti di Caorle nel 2025 e le numerose presenze nelle nazionali giovanili, il 12.80 di Fayetteville rappresenta probabilmente il definitivo salto di qualità verso l’élite dell’atletica italiana.