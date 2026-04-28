Berrettini si rilancia verso gli Internazionali: ok l’esordio al Sardegna Open

Matteo Berrettini ha una grande occasione per tornare a splendere al Sardegna Open: il tennista romano ha superato il primo turno

Non è sicuramente il Matteo Berrettini migliore possibile, né quello che vorrebbero tutti i suoi tifosi. Ma ora The Hammer vuole risalire dopo l’ennesimo periodo complicato e con poche prestazioni memorabili. L’italiano è reduce da un torneo di Madrid decisamente deludente, ma non può farsi trovare impreparato in vista degli appuntamenti in Italia.

Il romano sta partecipando al Sardegna Open e ha tanta voglia di essere protagonista, anche per avvicinarsi al meglio agli Internazionali, dove proprio non vuole sbagliare.

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L’esordio nell’isola è stato piuttosto complicato per lui, ma alla fine ha portato a casa una vittoria pesante al primo turno contro Kypson, che comunque si è fatto valere e ha giocato un buon tennis.

Berrettini in ripresa, ma la strada è lunga verso Roma

La vittoria, però, è arrivata solo al tie-break del terzo set sullo statunitense. Il Challenger di categoria 175 rappresenta comunque un passo indietro rispetto al livello abituale calcato da Berrettini, ma doveroso per ritrovare il feeling giusto.

Il finalista di Wimbledon 2021 ha vinto 6-4 il primo set ed era riuscito anche a servire per il match sul 6-5, ma poi Kypson è riuscito a tornare improvvisamente in gioco e ha strappato il servizio al romano, vincendo al tie-break per 7-5.

Berrettini, però, è riuscito a dare un’altra svolta alla partita e ha superato il suo avversario con il risultato di 7-5. Buone sensazioni, ma non basta.