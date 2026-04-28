Motori, F1 Miami e Discover Kimi: weekend su Sky tra Formula 1, SBK e GTWC

Dal 30 aprile al 3 maggio torna la F1 con il GP di Miami e la Sprint. In programma anche SBK, GTWC e l’ultimo episodio di Discover Kimi.

Weekend di motori tra F1 e Discover Kimi

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende gli appassionati di motori su Sky e in streaming su NOW. Dal 30 aprile al 3 maggio torna la Formula 1 con il Gran Premio di Miami, accompagnata dalla WorldSBK, dal GT World Challenge Europe e dalla programmazione speciale dedicata a Andrea Kimi Antonelli con l’ultimo episodio di Discover Kimi.

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F1 a Miami con il format Sprint

La Formula 1 riparte dagli Stati Uniti per il quarto appuntamento stagionale, con il secondo weekend dell’anno caratterizzato dal format Sprint. Il programma prende il via giovedì con la conferenza stampa, mentre venerdì spazio alle prove libere e alle qualifiche Sprint.

Sabato si disputa la Sprint alle 18 e le qualifiche della gara alle 22, mentre domenica il semaforo verde del Gran Premio è fissato alle 22. In pista anche la Formula 2 nel corso del weekend.

L’ultimo episodio di Discover Kimi

Tra gli eventi più attesi del fine settimana c’è la terza e ultima puntata di Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della F1. Il documentario racconta la crescita sportiva e personale di Antonelli, tra famiglia, amicizie e passioni.

L’appuntamento è per venerdì alle 17.30 e a mezzanotte su Sky Sport 24 e alle 19.55 su Sky Sport F1.

Non solo Formula 1: SBK e GTWC

Il weekend propone anche il quarto round stagionale della WorldSBK in Ungheria, sul circuito di Balaton Park. Sabato Gara 1 è in programma alle 15.30, mentre domenica si correranno la Superpole Race alle 11.10 e Gara 2 alle 15.30.

Spazio anche al GT World Challenge Europe, impegnato a Brands Hatch per il secondo round stagionale: Gara 1 domenica alle 12.15 e Gara 2 alle 16.45.

Programmazione completa del weekend

F1 – GP di Miami (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW)

Giovedì 30 aprile: conferenza stampa piloti (19.30)

Venerdì 1° maggio: prove libere (18.00), qualifiche Sprint (22.30)

Sabato 2 maggio: Sprint (18.00), qualifiche (22.00)

Domenica 3 maggio: gara (22.00)

SBK – Round Ungheria (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW)

Sabato: Gara 1 alle 15.30

Domenica: Superpole Race (11.10), Gara 2 (15.30)

GTWC Europe – Brands Hatch (Sky Sport Max, Sky Sport MotoGP e NOW)