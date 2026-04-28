Curling, Mosaner-Constantini super contro USA! Cosa manca per la qualificazione diretta

Mosaner e Constantini continuano a dare grandi soddisfazioni a tutto il movimento del curling italiano: oggi è arrivata una vittoria pesantissima

Brilla l’Italia del curling ai Mondiali nel doppio misto. Gli Azzurri sono collocati nel gruppo B, lì dove fa paura il Canada, assoluto mattatore, almeno fino alla giornata di oggi. La sfida tra la squadra tricolore e gli Stati Uniti ha grande fascino e anche oggi non ha tradito le attese, almeno per quanto riguarda la nostra parte.

Infatti, è arrivato un dominio assoluto dall’inizio alla fine per Amos Mosaner e Stefania Constantini, autori di una prova praticamente perfetta ai Mondiali, l’ennesima fino a questo momento. Si tratta, infatti, della quinta vittoria nel gruppo a Ginevra, in Svizzera. Ma stavolta ha un sapore ancora più speciale.

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Infatti, a perdere sono stati Rach Kawleski e Connor Kauffman con il risultato di 10-1, maturato in appena sei end. Solo sei end su dieci prima di alzare bandiera bianca.

Italia da sogno ai Mondiali: cosa succede ora nel gruppo B

L’Italia vince il last stone draw e conquista il martello nel primo end. Gli Stati Uniti confermano il momento molto negativo e impilano una serie di errori clamorosi uno dopo l’altro, che permetto agli Azzurri di volare sul 4-0.

La musica non cambia e ben presto il risultato si trasforma in un corposo 6-0. Da lì in poi la storia è già scritta per una bella vittoria per Mosaner e Constantini. La contestuale sconfitta del Canada (a sorpresa) permette ancora all’Italia di pensare alla qualificazione diretta.