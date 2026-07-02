Berrettini ritrova il suo Wimbledon: Fils battuto, Matteo vola al terzo turno

Matteo Berettini continua il suo cammino a Wimbledon 2026 e lo fa con una vittoria di grande peso. Il romano ha superato il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20, imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 dopo due ore e 51 minuti di gioco. Per Berrettini si tratta del quinto accesso in carriera al terzo turno dei Championships. Ora attende il vincente della sfida tra Jakub Mensik e Grigor Dimitrov.

Primi due set di personalità

Berrettini parte con qualche brivido, costretto subito ad annullare una palla break nel game d’apertura. Superato il pericolo, l’azzurro cresce progressivamente al servizio e trova il break decisivo nel settimo gioco del primo set, chiudendo poi il parziale 6-4.

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Nel secondo set Fils prova ad alzare il livello, ma Matteo resta agganciato nei momenti delicati. Sul 5-5 il romano spinge con il dritto, conquista due palle break e sfrutta la prima. Poi, nonostante una chance di controbreak concessa al francese, riesce a chiudere 7-5, portandosi avanti di due set.

Fils reagisce, ma Matteo chiude con autorità

Nel terzo parziale Berrettini cala leggermente e Fils ne approfitta, strappando il servizio all’azzurro e accorciando le distanze con il 6-3. Dopo il toilet break, però, Matteo ritrova ordine e aggressività.

Nel quarto set il romano salva un primo game complicato, poi piazza il break sull’1-1 e scappa avanti. Fils prova a restare dentro la partita, ma Berrettini gestisce con il servizio e chiude il terzo match point. Decisivi i dettagli: 16 ace, maggiore resta con la seconda e più lucidità nei punti pesanti.