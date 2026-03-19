Berrettini parte bene a Miami: vittoria netta su Müller e secondo turno conquistato

Matteo Berrettini ha iniziato nel modo giusto il suo percorso al Masters 1000 di Miami, superando il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 23 minuti. La sfida, rinviata il giorno precedente a causa della pioggia, ha visto l’azzurro imporsi con autorità grazie soprattutto alla qualità del servizio e alla pesantezza del diritto, armi che gli hanno permesso di comandare gran parte degli scambi.

Con questo successo, il tennista romano avanza al secondo turno, dove troverà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10 del seeding.

Il primo set indirizza subito la partita

Fin dalle prime battute Berrettini ha cercato di prendere in mano il match, alzando il ritmo con il dritto e impedendo a Muller di costruire il proprio gioco con continuità. La svolta è arrivata già nel terzo game, quando l’italiano ha trasformato la terza palla break disponibile, mettendo subito la sfida sui binari giusti.

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Da quel momento il romano ha gestito con lucidità il vantaggio, senza concedere occasioni nei propri turni di battuta. Muller ha provato a restare agganciato al set e nel nono gioco è riuscito anche ad annullare una palla del doppio break, ma Berrettini non ha perso il controllo e ha chiuso il parziale sul 6-4.

Nel secondo set l’azzurro accelera e chiude

Nel secondo parziale il match ha preso una direzione ancora più chiara. Berrettini ha strappato subito il servizio all’avversario e ha continuato a spingere con grande efficacia, trovando un altro break nel settimo game dopo averlo già sfiorato in precedenza. Solo nel momento di servire per l’incontro è emersa un po’ do tensione, con quattro chance di contro-break concesse al francese, ma l’azzurro è riuscito comunque a chiudere al terzo match point.

Le statistiche raccontano bene la qualità della sua prova: 9 ace, 73% di prime in campo, 71% di punti vinti con la prima e un bilancio migliore anche nel rapporto tra vincente ed errori non forzati (22/22 contro 14/24).