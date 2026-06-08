Berrettini rassicura i tifosi: “Nessuna lesione significativa, obiettivo Wimbledon”

Dopo il ritiro nei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini aggiorna i tifosi sulle proprie condizioni fisiche. Il tennista romano ha spiegato che gli esami effettuati negli ultimi giorni hanno escluso lesioni muscolari importanti e ha già iniziato il percorso di recupero in vista di Wimbledon.

Berrettini guarda avanti dopo il Roland Garros

Matteo Berrettini lancia un messaggio rassicurante ai tifosi dopo il ritiro che aveva interrotto il suo cammino al Roland Garros.

Attraverso un post pubblicato sui social, il tennista romano ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche, spiegando che gli accertamenti svolti nelle ultime ore hanno escluso problemi muscolari rilevanti.

“Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle fantastiche partite che ho giocato e perché gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative”, ha scritto l’azzurro.

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Obiettivo Wimbledon

Berrettini ha confermato di aver già iniziato il percorso di recupero con un obiettivo ben preciso: arrivare nelle migliori condizioni possibili al prossimo Slam.

“Sto già lavorando alla riabilitazione con l’obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile”, ha aggiunto il romano.

Il torneo londinese rappresenta una tappa speciale nella carriera dell’azzurro, che proprio sull’erba dell’All England Club raggiunse la finale nel 2021.

Il ringraziamento ai tifosi

Nel messaggio pubblicato su Instagram, Berrettini ha voluto dedicare un pensiero a tutte le persone che gli sono state vicine durante le ultime settimane.

“In queste due settimane, e soprattutto dopo il mio ritiro, ho sentito un’ondata di affetto e sostegno che mi ha fatto sentire ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei tifosi così fantastici al mio fianco”, ha sottolineato il tennista azzurro.

Ritorno in top 50

Nonostante il problema fisico accusato a Parigi, Berrettini può comunque guardare con fiducia al prosieguo della stagione.

Grazie al percorso compiuto al Roland Garros, il romano è infatti tornato tra i primi 50 giocatori del mondo, risalendo fino alla 48ª posizione del ranking Atp pubblicato questa settimana.