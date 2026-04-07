Berrettini al 2° turno a Monte-Carlo: Bautista Agut si ritira, ora c’è Medvedev

Il romano avanza dopo appena quattro game nel Masters 1000 del Principato. Mercoledì sfida a Daniil Medvedev per un posto negli ottavi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Bautista Agut si ritira, Berrettini passa senza affanni
Matteo Berrettini accede al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo grazie al ritiro di Roberto Bautista Agut. Il tennista romano era avanti 4-0 nel primo set quando lo spagnolo ha deciso di fermarsi per un problema fisico, dopo aver richiesto l’intervento del fisioterapista già sul punteggio di 3-0.
Una partita durata appena quattro game, ma che ha comunque fornito indicazioni positive sulle condizioni dell’azzurro, apparso solido negli scambi e in controllo del ritmo, soprattutto dal lato del rovescio. Buoni anche i segnali sul piano tattico, con l’utilizzo frequente della palla corta per muovere l’avversario sulla terra battuta del Principato.
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Sfida a Medvedev per gli ottavi di finale
Con questo successo Berrettini affronterà al secondo turno Daniil Medvedev, testa di serie numero 7 del torneo, che ha beneficiato del bye riservato ai primi otto del seeding.
Sarà il quarto confronto tra i due giocatori: i precedenti sorridono al russo, vincitore in tutte le sfide disputate finora, sempre però su superfici diverse dalla terra battuta.
La superficie più lenta potrebbe offrire maggiori opportunità all’azzurro, chiamato a sfruttare le proprie qualità di variazione e solidità negli scambi per cercare l’accesso agli ottavi di finale.
In campo anche Darderi
Prosegue intanto il programma degli italiani a Monte-Carlo: Luciano Darderi è attualmente in campo contro Hubert Hurkacz in un match visibile su Sky Sport.
Il Masters 1000 di Monte-Carlo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.