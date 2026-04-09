Monte-Carlo, Berrettini eliminato agli ottavi: Fonseca vince in due set

Il tennista romano sconfitto 6-3, 6-2 dal brasiliano Joao Fonseca. Prestazione solida del sudamericano, primo ai quarti in un Masters 1000 dal 2011.

Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista romano è stato sconfitto dal brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 6-3, 6-2 al termine di un match durato poco più di un’ora.

Per l’azzurro una prestazione a tratti discontinua, condizionata soprattutto da una percentuale non elevata di prime di servizio, fondamentale che non gli ha permesso di prendere il controllo degli scambi. Fonseca, al contrario, ha disputato una gara di alto livello, mostrando solidità da fondo campo e grande efficacia anche nelle discese a rete.

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Fonseca indirizza il match dal primo set

Il primo parziale è stato deciso dal break ottenuto dal brasiliano nell’ottavo gioco, episodio che ha consentito al sudamericano di chiudere 6-3. Nel secondo set, dopo un avvio caratterizzato da break e controbreak, Fonseca ha preso definitivamente in mano la partita dal 2-2, conquistando quattro game consecutivi e archiviando il match sul 6-2.

Berrettini non è riuscito a incidere con il dritto, il suo colpo più incisivo, ben contenuto dall’avversario grazie a una strategia aggressiva e precisa.

Fonseca nella storia del tennis brasiliano

Con questa vittoria, Fonseca diventa il primo brasiliano a raggiungere i quarti di finale di un torneo Masters 1000 dai tempi di Thomaz Bellucci, che riuscì nell’impresa a Madrid nel 2011. A Monte-Carlo è il secondo giocatore del Brasile a centrare questo traguardo dopo Gustavo Kuerten.