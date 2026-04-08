Berrettini domina Medvedev a Montecarlo: doppio 6-0 e ottavi conquistati

Prestazione autoritaria del tennista romano al Rolex Monte-Carlo Masters: il numero 90 Atp supera il russo in 51 minuti e vola agli ottavi.

Matteo Berrettini conquista con autorità l’accesso agli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo torneo Masters 1000 della stagione, in corso sulla terra battuta del Country Club del Principato di Monaco e con un montepremi complessivo di 6.309.095 euro.

Il tennista romano, attualmente numero 90 del ranking Atp, ha superato nettamente Daniil Medvedev, numero 10 del mondo e settima testa di serie, imponendosi con un perentorio 6-0, 6-0 in appena 51 minuti di gioco. Un risultato particolarmente significativo contro un avversario di alto livello.

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Berrettini era approdato al secondo turno dopo il ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 85 Atp, avvenuto durante il primo set del match d’esordio quando l’azzurro era avanti 4-0.

Prestazione convincente contro il numero 10 del ranking

Nel match contro Medvedev, il giocatore italiano ha mantenuto un livello di gioco molto alto fin dalle prime battute, riuscendo a gestire con efficacia anche i momenti più delicati, come nel primo game in cui ha annullato due palle break.

“Di sicuro è una delle prestazioni migliori della mia carriera. Credo di aver sbagliato solo tre colpi e per di più contro un giocatore fastidioso come Daniil – ha dichiarato Berrettini al termine della partita – Le mie armi hanno funzionato e dopo il primo game in cui ho annullato due palle break ho sentito che stavo giocando sempre meglio. Non mi aspettavo di vincere così, è ovvio, non accade spesso ma al tempo stesso ho mantenuto alta la mia concentrazione perché so che il tennis è uno sport strano e così ho continuato a spingere e ho conseguito questa vittoria”.

Prossimo avversario agli ottavi

Agli ottavi di finale, Berrettini affronterà il vincente della sfida tra il brasiliano Fonseca e il francese Rinderknech, con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino nel torneo.

“C’era il rischio di perdere la concentrazione e sapevo che tutto poteva cambiare nel giro di un paio di punti. Spero sempre di fare una buona corsa nei tornei, ma la realtà è che ho bisogno di partite come queste, ho bisogno di vincere, di perdere e di digerire le sconfitte. Mi servono tempo e fiducia, cose che si costruiscono durante gli allenamenti e spero che il momento di vivere un buon torneo arrivi molto presto”, ha aggiunto il tennista romano.