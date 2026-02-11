Berrettini riparte con una vittoria: battuto Coria al debutto a Buenos Aires

Il romano supera in due set l’argentino Federico Coria all’Argentina Open. Eliminato invece Passaro dopo un match combattuto.

Rientro positivo per Matteo Berrettini, che torna in campo nel circuito internazionale e inaugura la stagione con una vittoria. All’“IEB+ Argentina Open”, torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club, il tennista romano ha superato il primo turno battendo l’argentino Federico Coria in due set.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Berrettini batte Coria in due set

Dopo il forfait agli Australian Open, Berrettini – attualmente numero 58 del ranking mondiale e ottava testa di serie del tabellone – ha sconfitto il beniamino di casa Federico Coria con il punteggio di 7-5 7-5.

Il torneo, dotato di un montepremi complessivo di 675.310 dollari, rappresenta la prima tappa della tradizionale “gira sudamericana” sulla terra battuta. Il romano ha mostrato solidità nei momenti chiave del match, chiudendo entrambi i parziali con lo stesso score.

Agli ottavi di finale l’azzurro affronterà il ceco Vit Kopriva, numero 95 del mondo, che al primo turno ha superato l’altra wild card argentina Alex Barrena con il punteggio di 6-4 3-6 6-4.

Passaro eliminato al primo turno

Si chiude invece al debutto l’avventura di Francesco Passaro. Il perugino, numero 159 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse, numero 96 della classifica mondiale, con il punteggio di 5-7 7-5 6-4.

Resta il rammarico per Passaro, avanti di un set e in vantaggio 5-1 nella seconda frazione. In quel parziale ha anche avuto due match-point sul 5-3, senza riuscire però a chiudere l’incontro.