Combinata nordica, Ilves vola nel salto: azzurri chiamati alla rimonta nel fondo

A Predazzo l’estone domina il segmento sul trampolino Hs107 e partirà davanti a tutti nell’inseguimento dei 10 km. Fratelli Oftebro e austriaci in scia, Italia costretta a inseguire con Costa miglior azzurro.

Ilves detta legge sul trampolino Hs107

Il programma olimpico della combinata nordica a Milano-Cortina 2026 si apre nel segno di Kristjan Ilves. Sul trampolino Hs107 di Predazzo, in Val di Fiemme, l’estone mette tutti in fila con un salto da 132,6 punti che gli consente di affrontare la frazione di fondo con il pettorale numero uno.

Ilves partirà con 15 secondi di vantaggio sull’austriaco Thomas Rettenegger (128,9 punti) e 19 secondi sul giapponese Ryota Yamamoto (127,8). Un margine importante ma non ancora decisivo in ottica medaglie.

Oftebro e Austria in agguato, Geiger tra i migliori

La lotta per il podio resta apertissima. Subito dietro si inseriscono i fratelli Oftebro: Einar Oftebro è quarto a 20 secondi, mentre Jens Luraas Oftebro scatterà con 28 secondi di ritardo.

Sognano in grande anche gli austriaci Stefan Rettenegger (+20″) e Johannes Lamparter (+21″), mentre il tedesco Vinzenz Geiger resta pienamente in corsa con un distacco di 29 secondi. I primi otto sono racchiusi in meno di mezzo minuto: la 10 km in tecnica libera promette battaglia vera.

Italia all’inseguimento con Costa

Per l’Italia servirà una gara di rimonta sugli sci stretti. Il miglior azzurro nel salto è Samuel Costa, 22° e atteso al via dell’inseguimento con 1’22” di ritardo. Più indietro Aaron Kostner, 27° a 1’43”, e Alessandro Pittin, 33° a 2’27”, nel giorno del suo 36° compleanno e alla sesta partecipazione olimpica.

Alle 13:45 la 10 km a Lago di Tesero

L’inseguimento sui 10 chilometri in tecnica libera prenderà il via alle 13:45 a Lago di Tesero. La formula Gundersen non lascia spazio ai calcoli: chi taglia per primo il traguardo sarà campione olimpico.

Ilves parte davanti, ma con così tanti specialisti del fondo pronti a inseguire, la gara resta completamente aperta.