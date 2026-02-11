Doping nel Fondo, squalificate Han Dasom e Lee Eui-jin per le scioline al fluoro: di cosa si tratta

Han Dasom e Lee Eui-jin escluse immediatamente dai Giochi dopo la positività al fluoro rilevata sulle scioline. La sostanza vietata non era nei loro corpi, ma sull’attrezzatura.

Squalifica immediata dopo le qualificazioni sprint

Colpo di scena alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: le fondiste sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin sono state escluse dai Giochi dopo il turno di qualificazione dello sprint di sci di fondo a Lago di Tesero.

La decisione è arrivata al termine dei controlli sull’attrezzatura: sugli sci delle due atlete è stata rilevata la presenza di cera fluorurata, sostanza vietata dal regolamento internazionale a partire dalla stagione 2023/24.

Cos’è il doping da materiale

Non si tratta di una positività biologica. Il fluoro non è stato riscontrato nei corpi delle sciatrici, ma nelle scioline applicate alla soletta degli sci dai tecnici in vista della gara.

Si parla quindi di “doping da materiale”, una forma di irregolarità legata all’attrezzatura e non alla condizione fisica dell’atleta. La sostanza incriminata è il cosiddetto “fluor”, una cera dalla consistenza simile a un gel, utilizzata per migliorare la scorrevolezza degli sci e ridurre l’attrito con la neve.

Perché il fluoro è vietato

Le scioline al fluoro si sono diffuse a partire dagli anni ’80 per i benefici tecnici garantiti in gara. Tuttavia, la FIS aveva annunciato già nel 2019 l’introduzione del divieto, poi entrato in vigore dalla stagione 2023/24, a causa dell’impatto ambientale e della tossicità della sostanza.

La Federazione Internazionale Sci e Snowboard ha confermato ufficialmente l’esclusione delle due atlete subito dopo le qualificazioni dello sprint femminile, con effetto immediato sull’intera partecipazione olimpica.

Esclusione dai Giochi

Per Han Dasom e Lee Eui-jin l’avventura a Milano-Cortina termina così. Una vicenda che riporta l’attenzione sulla nuova frontiera dei controlli tecnici, sempre più rigorosi anche sull’attrezzatura, oltre che sugli atleti.

Nel contesto olimpico attuale, ogni dettaglio conta. Anche quello che si trova sotto gli sci.