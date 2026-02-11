Mattarella a Milano-Cortina 2026: quando e quali gare guarderà

Il presidente della Repubblica atteso a Cortina per il superG femminile. Dopo l’apertura a San Siro, nuovo passaggio ai Giochi in una giornata che intreccia sport e impegni istituzionali tra Trento e le Dolomiti.

Il ritorno del Capo dello Stato ai Giochi

Cresce l’attesa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso oggi pomeriggio a Cortina d’Ampezzo.

Il Capo dello Stato sarà domani tra il pubblico del superG femminile sull’Olympia delle Tofane, una delle gare più attese del programma dello sci alpino.

Si tratta di un ritorno ai Giochi dopo la presenza alla cerimonia inaugurale di San Siro, aperta con l’arrivo di Mattarella a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi, scena diventata simbolica dell’avvio dell’Olimpiade italiana.

Goggia: “Un riconoscimento per quello che abbiamo fatto”

Tra le protagoniste attese nel superG femminile c’è Sofia Goggia, che ha commentato l’arrivo del Presidente:

“E’ un motivo di orgoglio il fatto che il Presidente della Repubblica verrà a vedere le nostre gare, è un riconoscimento per quello che in questi anni abbiamo fatto”.

La presenza istituzionale viene dunque percepita come un segnale di attenzione verso il movimento dello sci alpino italiano.

Tappa a Trento prima di Cortina

Nella giornata odierna, il Presidente è stato a Trento per partecipare alla cerimonia di intitolazione ad Alcide De Gasperi della Biblioteca centrale dell’Università.

Ad accoglierlo il commissario del governo Isabella Fusiello e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. L’inno nazionale è stato eseguito dalla Corale dell’Università di Trento.

Il rettore Flavio Deflorian ha sottolineato come la presenza del Capo dello Stato rappresenti “un segnale forte per le nuove generazioni” e un momento significativo per la comunità accademica.

Domani il superG femminile

Dopo gli impegni istituzionali, l’attenzione si sposterà nuovamente sulle piste di Cortina, dove Mattarella assisterà al superG femminile.

Un’altra giornata olimpica che unisce sport e rappresentanza istituzionale, nel cuore dei Giochi italiani.