Short track 500 metri, Arianna Fontana ai quarti: le avversarie per la medaglia

Dopo una qualificazione gestita con esperienza e sangue freddo, Arianna Fontana torna in pista giovedì 12 febbraio nei quarti dei 500 metri. Velzeboer guida le favorite, Betti c’è, out Sighel dopo la caduta.

L’attesa cresce alla Milano Ice Skating Arena

Domani, 12 febbraio, alla Milano-Cortina 2026, si entra nel vivo dei 500 metri femminili di short track. I quarti di finale promettono spettacolo puro sul ghiaccio del Forum, ribattezzato Milano Ice Skating Arena per l’evento olimpico.

La giornata di lunedì ha già offerto adrenalina vera. Batterie serrate, curve strettissime e contatti al limite hanno caratterizzato le qualificazioni, con un pubblico caldo nonostante l’orario mattutino.

Fontana solida, gestione da campionessa

Grande attesa per Arianna Fontana, protagonista nella quarta batteria. Accolta da un palazzetto gremito, la campionessa azzurra ha chiuso seconda nella propria heat con il tempo di 42″69, quarto crono complessivo di giornata.

Una prova controllata, senza rischi inutili, con la solita capacità di leggere la gara e piazzarsi dove serve. Domani nei quarti servirà qualcosa in più, perché il livello si alza sensibilmente.

Il miglior tempo assoluto delle qualificazioni è stato quello dell’olandese Xandra Velzeboer, 42″417, riferimento tecnico della vigilia.

Il regolamento e le azzurre in gara

Dalle batterie sono passate le prime due di ogni heat, più le tre migliori terze classificate.

L’Italia sarà rappresentata nei quarti anche da Chiara Betti, brillante seconda nella prima batteria con 43″16.

Sfortunata invece Arianna Sighel, coinvolta in una caduta provocata dall’americana Stoddard. Nonostante la review arbitrale, l’azzurra non è riuscita a rientrare tra le ripescate.

Le avversarie più pericolose

Oltre a Velzeboer, nei quarti saranno presenti nomi pesanti del circuito internazionale. Le batterie vedranno al via atlete di altissimo livello, con particolare attenzione alle rappresentanti di Olanda, Canada e Corea del Sud.

Nei 500 metri conta tutto: reattività allo start, traiettoria perfetta in curva e capacità di resistere al contatto. I margini sono minimi, spesso inferiori ai due decimi.

Fontana sa che per puntare alle semifinali servirà una partenza pulita e un posizionamento aggressivo già nei primi metri.